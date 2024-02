/VIDEO/ Chodci, kteří využívají lávku pro pěší v Krásného ulici v brněnských Židenicích, mají pro příští měsíce smůlu. Budou muset chodit jinudy. Od začátku března má totiž začít její oprava. „Předpokládáme, že většinu plánovaných stavební prací dělníci zvládnou za pět až šest měsíců," podotkla mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Lávku Krásného v brněnských Židenicích čeká rekonstrukce. Po dobu oprav bude uzavřená. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Lávku využívají především žáci Střední školy technické a ekonomické Brno, kteří vystupují na tramvajové zastávce Krásného a odtud se pěšky přesunují do budovy školy v Olomoucké ulici. „Měli jsme snahu, aby přechod a lávka byla přístupná co nejdelší dobu. Zatím, co mám zprávy, tak to fungovalo, za což jsem rád," řekl židenický starosta petr Kunc.

Důvodem opravy byl zhoršující se stav izolace, zábradlí, protidotykových štítů a odvodnění na lávce a rampě. „Součástí opravy lávky je výměna izolace, říms, zábradlí, odvodnění, pochozí plochy a úprava betonů na lávce a přilehlé rampě. Vysoutěžená cena opravy lávky a rampy je zhruba 6,6 milionu korun bez daně," vyčíslila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Oprava lávky je koordinovaná s pokračující opravou mostu Otakara Ševčíka. Lávka je totiž propojena s rampou mostu Otakara Ševčíka a její úplné dokončení bude podle Navrátilové možné až po vybetonování nové chodníkové římsy na rampě. „V optimálním případě to může být nejdříve na konci roku 2024. Při opravě bude lávka úplně uzavřena," uvedla.

Náhradní pěší trasa povede po přechodech přes ulici Pod Sídlištěm a tramvajovou trať a zemní rampou na chodník na rampě mostu Ot. Ševčíka. Tato obchozí trasa ale bude možná pouze do doby než začne druhá etapa opravy mostu Otakara Ševčíka, což má být pravděpodobně letos v červnu. „Následně bude muset obchozí trasa vést po opravné části mostu Otakara Ševčíka. Zprovoznění lávky bude možné až po dokončení druhé etapy opravy mostu Otakara Ševčíka pravděpodobně v roce 2025," sdělila Navrátilová.