Oprava mostu v Merhautově:



- letos: stavba provizorní lávky pro pěší



- za rok: celková rekonstrukce stávajícího mostu, zkapacitnění mostu pro různé druhy dopravy



- náklady: 95 milionů korun bez daně

Letos je v plánu stavba provizorní lávky pro pěší, kam budou přeloženy i veškeré sítě. Ta má být hotová do konce roku. „Rekonstrukce a zkapacitnění mostu by měla začít od ledna 2024 a hotovo by mělo být do června téhož roku," přiblížila Zdeňka Obalilová z tiskového odboru magistrátu.

Pro místní Gabrielu Křížovou byla stavba provizorní lávky novinkou. „Zrovna v pondělí jsem tudy jela a říkala si, že se opravy nikam neposunuly. Pruh pro auta mi přišel úzký,“ sdělila.

Náklady na první etapu projektu, která zahrnuje právě rekonstrukci mostu, uhradí z části město Brno a z části Správa a údržba silnic. „Zakázku jsme vysoutěžili za pětadevadesát milionů korun bez daně," vyčíslila Obalilová.

Železniční dopravu ovlivní práce na mostě v Merhautově ulici minimálně. „Omezení odsouhlasená s Brněnskými komunikacemi budou do konce roku představovat dvě noční výluky s přerušením provozu mezi Maloměřicemi a Královým Polem, a to z 30. na 31. července a z 22. na 23. října," vyjmenoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Rychlíkové spoje podle něj tyto výluky neovlivní. V regionální dopravě budou nahrazeny dva páry osobních vlaků. „Zda to bude náhradními autobusy nebo alternativním spojením městské hromadné dopravy si stanoví firma Kordis s dopravcem, tedy Českými drahami," zmínil Gavenda.

Zda na rekonstrukci mostu naváže prodloužení tramvajové trati do Čertovy rokle nyní není jisté. „Vnímáme názor městské části zastoupený panem starostou, který preferuje trolejbusovou variantu," řekl už před časem brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Proti záměru prodloužení tramvajových kolejí na Lesnou dokonce vznikla petice. „Při stavbě trolejbusové trati bude minimální zásah do území. A obslouží celou Lesnou,“ sdělil před časem iniciátor petice Petr Vašíček.

Vedení města si nechalo vypracovat prověřovací studii k dopravní obslužnosti sídliště Lesná veřejnou dopravou. „Nyní studii zpracovává společnost Mott MacDonald CZ a měla by být hotová do podzimu," informovala Obalilová.

