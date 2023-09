Jedním z největších projektů, které městská část do budoucna chystá, je rekonstrukce náměstí Karla IV. Ta je v plánu už několik desítek let, nejdříve musí ale městská část dořešit majetkové vztahy a dopravu na náměstí. Ve hře je například zrušení místního obchodu. To ale vyvolalo mezi některými Líšeňáky rozhořčení. „To si zrušíme velký obchod, který máme v dostupnosti? A s dobrým řeznictvím," ozval se na středeční debatě ke strategickému plánu jeden z obyvatel.

Jednou z možností je přesunutí obchodu na roh s ulicí Mifkova. „Debaty k náměstí tady probíhají téměř třicet let. Pořádali jsme architektonické soutěže a všichni architekti se shodli, že aby se mohlo vytvořit krásné náměstí, je nutné obchod přesunout," zapojil se do diskuze bývalý místostarosta Líšně Martin Příborský. Podle současného starosty Břetislava Štefana by ale přesun byl na náklady městské části a ta by na tom tratila. Celý proces se tak nejspíše protáhne na více let.

Namísto obchodu by pak na novém náměstí vznikl amfiteátr a na straně, kde je teď parkoviště, bude malá přízemní budova. V prostoru plánuje vedení městské části postavit také vodní hřiště. „Je to menší projekt než celá revitalizace. Neuspěl v participativním rozpočtu, ale městská část jej chce podpořit," vysvětlil Zdeněk Šilhan z konzultační společnosti GaREP, která nový strategický plán pro Líšeň zpracovává.

Pochvalu si vedení městské části vysloužilo například za plánování vybudování zelených střech na městských domech. „Byl bych pro to, aby to bylo u nových budov i povinné. Pomáhá to ochlazovat okolí," vyjádřil se souhlasně jeden z účastníku středeční debaty.

Navrhli doplnění více nabíjecích stanic

Někteří Líšeňáci by chtěli do strategického plánu pro rozvoj městské části doplnit více nabíjecích stanic pro elektromobily. „Já bydlím na Synkové a tam se v posledních letech postavila nová parkovací místa. Jsou to ostrůvky, které mají třeba metr a půl a není tam ani jedna chránička jako příprava pro stanici na nabíjení elektroaut," zaznělo od účastníka diskuze.

Zaměřit se chce do budoucna vedení městské části také na vybudování nových cyklostezek. Cyklistům by chtěla zpřístupnit například cestu podél tramvajové trati, trasu na Stránskou skálu či cyklonapojení do Maloměřic.

Strategický plán rozvoje Líšně pro roky 2024 až 2033 zachycuje v jednom dokumentu všechny aktivity, které chce městská část podniknout a také podněty jejích obyvatel. „Když bude chtít Líšeň žádat o dotaci, bude se jí se strategickým plánem lépe argumentovat a vyjednávat," dodal Šilhan.

K připomínkování pozvalo vedení městské části obyvatele Líšně ve středu v podvečer. O jejich názor se ale zajímalo už dříve, kdy proběhlo dotazníkové šetření. Na to odpovědělo více než tisíc Líšeňáků. Těm podle výsledků šetření nejvíce chybí parkování, bazén či sportovní hala. Lidé v dotazníku si také často stěžovali na vandalismus, obzvláště u zastávky Jírova a chybějící cyklostezky. Jejich podněty proto konzultační společnosti, která strategický plán zpracovává, do dokumentu zanesla.