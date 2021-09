Jundrovský most v Brně - Nachází se ve Veslařské ulici v Jundrově, kde překlenuje řeku Svratku. - Podle předloňské diagnostiky je ve špatném stavu, na sedmistupňové škále je v pátém stupni. - Zatéká do dutin jeho nosníku, podélnými trhlinami jsou porušené spodní desky některých nosníků. - Brněnští radní nedávno schválili zpracování investičního záměru na rekonstrukci.

Výrazně víc zaplatí státní silničáři za záchranu rozbité konstrukce v ulici Otakara Ševčíka v Židenicích. Do prací za téměř tři sta padesát milionů korun se pustí zřejmě na začátku stavební sezony v příštím roce. Podle předpokladů potrvají až tři roky. „Při každé ze dvou etap uzavřeme polovinu mostu a její rampy. Pod ním zachováme režim dva plus dva pruhy. Neomezíme provoz tramvajové ani železniční trati,“ ujišťovala mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Představitelé Jundrova sledují stav konstrukce dlouhodobě. Už před lety se ptali zástupců Brněnských komunikací na jeho stav, protože se jim zdál neuspokojivý. „Při jarním upuštění Svratky jsme si zespodu všimli viditelných změn. Že most není úplně v pořádku, je zřejmé na první pohled,“ uvedla tamní starostka Ivana Fajnorová.

Při předloňské diagnostice mostu pracovníci Brněnských komunikací zjistili, že je ve špatném stavu. Na sedmistupňové škále jej ohodnotili pětkou. „Důvodem je zatékání do dutin nosníku a porušení spodních desek některých nosníků podélnými trhlinami, což si vyžádá i výměnu nosné konstrukce,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Dělníci se do opravy pustí až poté, co skončí výstavba druhé části okruhu v Žabovřeské. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic počítají s dokončením v roce 2024.

Vzdušnou čarou asi kilometr od něj řidiči často stojí v kolonách kvůli dopravnímu špuntu v Žabovřeské ulici v Brně. Vzniká tam druhá část velkého městského okruhu, díky níž zúžení zmizí. Řada aut v současnosti ucpané místo objíždí po Jundrovském mostu přes řeku Svratku ve Veslařské ulici. Jeho konstrukce je ale ve špatném stavu, městští silničáři proto připravují její opravu. Brněnští radní nedávno schválili zpracování investičního záměru. Na budoucí omezení se už nyní netěší František Zelený ze sousedního Komína. „Přes most jezdím téměř pořád. Až jej začnou opravovat, situace se mi značně zkomplikuje,“ reagoval muž.

Jundrovský most vede přes řeku Svratku. | Foto: Deník/Attila Racek

