Sdružení firem nabídlo kromě nejnižší ceny i nejkratší dobu výstavby. „Konkrétně 365 dní za každou sekci, tedy vždy za polovinu mostu. To znamená doba prací by měla být zhruba dva roky," sdělil Mátl. Stavbaři se nejprve zaměří na první půlku konstrukce, zatímco řidiči budou jezdit po druhé. Později se vymění.

Trať do kampusu v Brně: v nejdelším tunelu leží sto metrů kolejí, podívejte se

O vítězném uchazeči představitelé Ředitelství silnic a dálnic dosud nerozhodli. Nejvýhodnější nabídku přezkoumávají, požádali o doplnění podkladů. Neskončila ani lhůta pro odvolání.

Termín výběru vítěze není v tuto chvíli známý. Stejně tak není jasno o tom, kdy oprava mostu začne. Původní předpoklad byl ve druhé polovině letošního roku. Pozdější zahájení nastane i kvůli prodloužení lhůty pro podání nabídek na zhotovitele stavby z důvodu aktuální situace na stavebním trhu související s válečným konfliktem na Ukrajině.

Most na silnici I/42 přes Ostravskou ulici je ve velmi špatném stavu. Na jeho rekonstrukci řidiči čekají řadu let. „V hlavním tělese mostu jsou vidět díry, prohlubně, šílená koroze, nefunguje odvodnění,“ zmínil před časem židenický místostarosta Petr Kunc. Most je jedním z nejdelších v České republice.