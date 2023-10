/FOTOGALERIE/ Tvrdá kritika zní na stav silnice mezi Vranovicemi a Pouzdřany. Někteří obyvatelé dokonce tvrdí, že si cesta zaslouží jediné: „Vyhodit do vzduchu a postavit znovu.“ Nově na ní začala oprava.

Silničáři opravují cestu hrůzy mezi Vranovicemi a Pouzdřany. | Video: Deník/Iva Haghofer

Silnice spojující obě obce má přes dva kilometry. Trasa třetí třídy 4205 připomínající poslední roky spíše tankodrom je od pátku zcela neprůjezdná. Hotovo s opravou má být do konce října.

„Uzavřená je silnice od podjezdu pod železniční tratí v Pouzdřanech až po křižovatku ve Vranovicích. Nejprve tam budeme pokládat vyrovnávací vrstvu a pak klasickou obrusnou,“ řekl Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Oprava bude stát více než šest milionů korun. „Objížďky jsou značené dobře. Řidiči musejí pár dní vydržet a jet buď přes Hustopeče, nebo na Strachotín. Pár místních zná i polní cestu přes Pouzdřany na Ivaň, ale ta není v moc dobrém stavu,“ řekl Deníku pouzdřanský starosta Miroslav Šmarda.

Že se silničáři pustili do rekonstrukce, ho těší. „Je to pro nás malý zázrak. Cesta je opravdu v katastrofálním stavu. Na její opravu čekáme aspoň dvacet let,“ upozornil starosta.

Přiznal, že z úplné uzavírky zpočátku radost neměl. „Byl jsem proti, nesouhlasil jsem. Ale poté, co mě hlavní technik přesvědčil, že položit celou plochu naráz bude z hlediska kvality o sto procent lepší, než kdyby to bylo napůl, neváhal jsem. Sice jsem si to od některých vyslechl, ale myslím, že ten týden snad přežijí,“ věří Šmarda.