Nové hřiště uvítala například Hana Šujanová, která na něj chodí s malou dcerkou. „Je to hezké, ale shodly jsme se s jinou maminkou, že hřiště není vhodné pro kočárky. Jsou tady jen kamínky a malý dlážděný plácek, na kterém by kočár zavazel. Musím ho proto nechávat venku za plotem hřiště. To je jediná maličkost," podotkla žena.

Mimo jiné si také všimla, že výrazně ubylo stromů. Obnovu zeleně plánuje vedení městské části na následující týdny. Počítá s trávníky, vysázením čtyřiadvaceti nových stromů a tří stovek keřů. Sázet se budou také trvalky a cibuloviny, kterých je objednaných více než patnáct set.

„Aby se nové výsadby ujmuly a nedošlo k jejich poškození, ponecháme ještě část parku za plotem. Předpokládáme, že vnitroblok bude veřejnosti plně přístupný začátkem léta, kdy plánujeme slavnostní otevření,“ uvedla místostarostka Brna-středu Ludmila Oulehlová

Vnitroblok lidé využívají i jako zkratku z Dřevařské do Bayerovy ulice. Dosud zde ale nebyly pouliční lampy a po setmění byl průchod mezi domy nepříjemný.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Změn doznal rovněž mobiliář, který před zahájením oprav dosluhoval. Lidé mají nyní k dispozici velkou kruhovou lavici, bezmála dvacet nových laviček, nové odpadkové koše, stojany na psí výkaly nebo nové šachovnicové stolky. Návštěvníci mohou rovněž využívat pítko, jež stojí v těsné blízkosti dětského hřiště a laviček. Část hřiště i laviček bude pod plachtou, která v horkých dnech poskytne stín.

Celkem rekonstrukce vnitrobloku, jehož součástí je rovněž mateřská škola, vyšla na více než třináct milionů korun. Peníze poskytlo město Brno.

Předloni městská část opravila vnitroblok mezi ulicemi Kotlařská, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hoppova, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Bayerova a Dřevařská či zadní část vnitrobloku při takzvaném Římském náměstí, která do té doby sloužila jako parkovací plocha.