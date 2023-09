O špatném stavu vodovodních řadů v Gajdošově svědčí množství havárií , které se tam staly. „Každá taková událost, kterých od roku 2018 evidujeme patnáct, významně ovlivňuje řidiče i místní obyvatele. Dobu, kdy se v blízkosti opravuje most Otakara Ševčíka a nedaleko se staví nový úsek velkého městského okruhu, proto město využije k rekonstrukci vodovodů a kanalizace. Objízdné trasy už jsou nastaveny a předejdeme dopravním omezením v příštích letech,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Dělníci tam budou pracovat převážně na vedlejší obslužné cestě. „Druhá zakázka zahrnuje část ulice od Mikšíčkovy po Bubeníčkovu. Ta už více zasáhne do hlavní silnice. Začátek prací jsme u obou etap naplánovali na listopad letošního roku. Vybraní zhotovitelé na to mají třiapadesát týdnů, tedy přibližně jeden rok," dodal náměstek primátorky René Černý.

Podle židenického starosty Petra Kunce na opravu v těchto místech čekají už tři nebo čtyři roky. „Vodovod je tam v havarijním stavu," svěřil se starosta.

Řidiči podle něj v době rekonstrukce projedou, ale pouze jedním pruhem v každém směru místo nynějších dvou. Omezení potrvá do podzimu příštího roku. V té době má skončit i stavba velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a oprava mostu Otakara Ševčíka. „Rozhodně je to lepší dělat takto najednou. Navíc na Gajdošovu navazuje rozkopání Zábrdovické ulice. Tato oprava se nedá odkládat, nedá se to dělat jindy," podotkl Kunc.

Obavy z dopravních komplikací vyjádřila například důchodkyně Jarmila Krátká. „Už nyní je tady hustý provoz. Jezdím Gajdošovou ulicí do Židenic autobusem na poštu, kterou mi v Juliánově zrušili. Každý měsíc nejméně dvakrát," řekla žena. O chystané výměně potrubí se dozvěděla až od reportéra Deníku.

Soňa Procházková začala kvůli všem opravám chodit do práce, kterou má v Gajdošově ulici, pěšky. „Další omezení mi tedy nevadí. Autobusem jezdím pouze, když prší, protože cesta pěšky mi trvá kratší dobu. Myslím si, že pro řidiče bude další objížďka přítěží," sdělila Procházková.

Celková cena rekonstrukce vodovodů a kanalizace v obou etapách v Gajdošově ulici činí 145,2 milionu korun.