Až v úterý odpoledne pojede Eva Macková autem z práce na třídě Kapitána Jaroše, po více než roce si oddechne. Místo objížďky přes Kudelovu a nepříjemného odbočování na Drobného ulici zamíří na nově opravenou Lužáneckou.

„Mám z toho radost. Celou dobu byla jen jedna možnost, jak z této oblasti vyjet a na Drobného je strašný provoz. Odbočovat tam z Kudelovy je peklo,“ popsala Macková.

Dělníci už dokončují poslední terénní úpravy, od úterka Lužánecká ulice řidičům propojí frekventované tepny Lidickou a Drobného.

Oprava Lužánecké ulice



jak dlouho oprava trvala: od června 2019 do září 2020



cena: přes 76 milionů



co stavebníci opravili: přes 1300 metrů vodovodního potrubí, přes 560 metrů kanalizačního potrubí, kanalizační přípojky v délce 187,3 metrů



dopravní význam ulice: významná spojka mezi Lidickou a Drobného



komplikace: přerušení prací na dva měsíce kvůli pandemii koronaviru

Konec rekonstrukce oslaví lidé z místních podniků na zítřejší akci Lužánecká open. Ulici zaplní hudba, po druhé hodině se po nové silnici společně projedou všichni zájemci na kolech, koloběžkách či skateboardech.

„Ti se budou moci zúčastnit taky následných skateboardových vystoupení a závodů. Na několika stagích vedle DJů vystoupí i rapová legenda PSH. Máme připravenou i workoutovou exhibici a spoustu dobrého jídla a pití,“ pozval za organizátory Vít Kalvoda.

Na ulici bez hluku stavebních strojů se těší i barmanka Ester Danielová z Ponava Cafe v parku Lužánky. „Ruší to nás i zákazníky. Když je to příliš nahlas, sednou si raději na druhou zahrádku směrem do parku,“ zmínila.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lužánecké začala loni v červnu a stála přes 76 milionů korun. Přestože dělníci museli na dva měsíce kvůli koronaviru práce přerušit, otevření se nezpozdilo. „Umožnila to koordinace prací města a Brněnských vodáren a kanalizací a plynařů. Nakonec pracovali souběžně a a práce stihli rychleji,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Po novém povrchu se lidé projdou i v křižovatkách s ulicemi Antonína Slavíka a třídou Kapitána Jaroše. „Křižovatku stavbaři upravili tak, aby byla připravená na chystanou cyklostezku údolím Ponávky,“ uvedla za Brněnské kanalizace a vodárny Renata Hermanová.

Pruh navíc

Další zjednodušení čeká řidiče od pondělí v Žabovřeské ulici ve směru z Králova Pole. „Místo jednoho pruhu budou průjezdné dva,“ uvedla za Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Čtyřproudová silnice bude součástí velkého městského okruhu, který má výrazně ulevit brněnské dopravě v centru.