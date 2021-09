K výstavním účelům jsou prostory brány přizpůsobené od sedmdesátých let minulého století. Tehdy se naposledy dočkala rekonstrukce.

Po rekonstrukci vrátí pracovníci Muzea města Brna do brány výstavy. „Nabídneme expozici přibližující vývoj opevnění Brna v rozmezí od roku 1243 do 17. století. Záměrem je ukázat postupné změny v opevnění města, jeho přestavby a využití. A také jak se město poté, kdy byly hradby zbourány, dále rozrůstalo,“ upřesnil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

