V obou směrech provoz povede pouze v jednom jízdním pásu, pro každý směr tam bude průjezdný jeden jízdní pruh. „Konec prací je v plánu 30. června letošního roku. Uzavřená má zůstat také ulice Černovičky, a to v termínu od 1. do 20. února," uvedla Anna Dudková z brněnského magistrátu.

Zejména chodců se pak dotkne výstavba bytového domu na nároží Vídeňské ulice a Táborského nábřeží. „Uzavře část chodníku a jeden přechod. Řidičům se uzavře výjezd z Táborského nábřeží do Vídeňské pouze na několik dní," oznámila Dudková.

Práce jsou rozdělené celkem do tří etap, které se budou časově prolínat. První etapa začína v pondělí a končí na konci ledna příštího roku.

Od pondělí do 31. října letošního roku čeká řidiče také úplná uzavírka Troubské ulice v úseku od křižovatky Troubské a Pražské po konec zástavby. Důvodem je dostavba kanalizace. „Výluka se dotkne i autobusů. Uzavírka a s ní spojená organizace dopravy bude rozdělena do několika etap. První fáze potrvá od pondělí do 6. května," doplnila Dudková.

Objízdná trasa povede ulicemi Pražská – Jihlavská – z kruhového objezdu na Veselce na ulici Polní – Zámecká – Národního odboje – Nová – Troubská.