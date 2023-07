/FOTO, VIDEO/ Smíšené pocity vyvolávají v mnohých Brňanech opravy Hviezdoslavovy ulice, které v brněnské Slatině v těchto dnech teprve začínají. Stěžují si především na uzavírky okolních ulic, jež komplikují příjezd k přilehlým domům. Právě obyvatel se ale dopravní omezení ve skutečnosti netýkají. „Zaskočilo nás, že se snad nemáme kudy dostat domů. Všude samé zákazy, objeli jsme dokola skoro celou Slatinu. Až na internetu jsem si přečetla, že jako obyvatelé máme výjimku a do zákazu můžeme vjet,“ popsala svou zkušenost Tereza Šuraňová.

Změť dopravních omezení znejistila v posledních dnech řadu Brňanů, kteří se chystali projet brněnskou Hviezdoslavovou ulicí. Opravy tam potrvají přibližně měsíc. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

S dopravními patáliemi v začátcích měsíčních oprav ulice se žena nepotýkala jako jediná. „Včera jsem se při návratu domů připojila ke skupině zoufalců, kteří nevěděli, že se přes zákaz dá projet a jedná se pouze o opravy přechodu u Penny. Když jsem i ve třetí možnosti, kudy jsem chtěla jet, uviděla, že to nepůjde, prostě jsem tamtudy projela. Docela mě překvapuje uzavření všech ulic v širokém okolí,“ vyprávěla například Hana Vymazalová.

Problémy nicméně nastávají ve chvíli, kdy chce okolními ulicemi projet někdo z příbuzných obyvatel, a to třeba kvůli odvozu. „Jezdíme do Slatiny každý den ze Šlapanic a potřebujeme se dostat k matce na sídliště. Nahoře to přes kruhový objezd nejde, u kapličky je taky zákaz vjezdu, přes Černozemní ulici taky. Takže musím až přes Řípskou a semafory, což bude ve špičce dost nepříjemné,“ povzdechla si Martina Vincencová.

Oprava mostu nad tratí v brněnské Merhautově: roční omezení pro auta i chodce

Důvodem stavebních prací je rozšíření a oprava stávajícího středového ostrůvku, který se tyčí u přechodu naproti prodejně Penny Market. V příštích týdnech tam dělníci doplní bezpečnostní prvky a položí speciální protismykovou vrstvu. „Hviezdoslavova ulice je dočasně jednosměrná, a to ve směru na Vyškov. Konkrétně od křižovatky s Tilhonovou ulicí po kruhový objezd v Bedřichovické,“ napsal na sociálních sítích v uplynulém týdnu slatinský místostarosta Petr Semrád.

Kvůli omezení dopravy a s ohledem na objízdnou trasu od kruhového objezdu mezi Bedřichovickou a Holzovou ulicí neprojedou řidiči do ulic Brněnky, Černozemní, Přemyslovo náměstí a Budínská. Pro běžná auta vedou objízdné trasy od kruhového objezdu Řípskou ulicí, pro nákladní vozy těžší než šest a půl tuny přes Ostravskou.

Výjimku tvoří pouze hromadná doprava a šoféři, kteří za zákazovými značkami bydlí nebo vlastní sídlo či nemovitost. Místem taktéž projedou vozidla zajišťující zásobování, případně lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby včetně taxíků.