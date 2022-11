Na Otakara Ševčíka zůstane na rok zrušená zastávka městské hromadné dopravy před mostem směrem do Černovic, další rok zruší zastávku v opačném směru. „Zrušený bude přechod pro chodce mezi zastávkami, ale podařilo se nám uhájit přechod pro chodce z ulice Krásného vedoucí k tamní střední škole, kudy chodí ráno děti od tramvaje. Kdyby jej zrušili, neměli by se žáci kudy dostat do školy," podotkl Kunc.

Oprava rozbitého mostu Otakara Ševčíka v Brně: nejlepší nabídka je na dva roky

Mírná úprava nastane podle Kunce také u semaforu v blízkosti židenických kasáren. Taková, aby semafor umožňoval delší interval pro odbočení směrem na Vinohrady.

Součástí stavby je také rozšíření mostu v místě zrcadla nad Nezamyslovou ulicí. „Dojde tak k prodloužení odbočovacího pruhu doleva ve směru na D1 a tím ke zlepšení rychlosti odbavení křižovatky," zmínila před časem mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Zpoždění oprav v Brně: déle po rozbité Bítešské nebo mostě s dírami

Most je jedním z nejdelších v České republice. Přemosťuje čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/42, Nezamyslovu ulici, tramvajovou a železniční trať a řadu inženýrských sítí pod mosty.

Most Otakara Ševčíka v brněnských Židenicích čeká od konce listopadu dvouletá rekonstrukce.Zdroj: městská část Brno-Židenice

Židenický starosta Kunc má s představiteli státních silničářů v tomto týdnu jednání k tématu, zda by se prostor pod mostem dal využít k aktivitám pro obyvatele. Už dříve se Deníku Rovnost svěřil, že tam chce vytvořit vyžití především vyžití pro náctileté. Například skatepark nebo lezeckou stěnu.