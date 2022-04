Opravy obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně: nové osvětlení, topení v podlaze

Z pod stropu přemístí topení do podlahy. Katafalk vrátí do původní podoby ze třicátých let minulého století, což umožní zajíždění rakve po obřadu. Dělníci se na začátku května pustí do kompletní rekonstrukce obřadní síně brněnského Ústředního hřbitova za pětasedmdesát milionů korun. Oprav se síň dočká poprvé od postavení v roce 1926.

Obřadní síň Ústředního hřbitova v Brně. | Foto: Správa hřbitovů města Brna

Odborníci při posuzování stavu budovy zjistili, že má špatnou statiku. „Zároveň do síně, i přes dílčí opravy střechy, zatéká a nevyhovující je i vytápění prostoru. Komplexnější rekonstrukci jsme se rozhodli provést hlavně kvůli velmi špatné statice," vysvětlil primátorčin náměstek Petr Hladík. Stavbaři se zaměří na střechu, strop, doplní nové osvětlení. Zlepší také zázemí pro obsluhu. Topení umístí do podlahy, kterou pak pokryjí replikami původních kachlí. Úpravy odsouhlasili památkáři, protože síň je památkově chráněná. Rekonstrukce po 95 letech: na brněnském Ústředním hřbitově opraví obřadní síň Zhotovitel má na opravy jedenáct měsíců. Od května do září znemožní smuteční obřady, které se přesunou do krematoria u hlavního vjezdu na hřbitov z Jihlavské ulice. Od října se pak vrátí do opravované síně. Téměř stoletý objekt se nachází ve východní části centrálního hřbitova u Vídeňské ulice. Síň vznikla v roce 1926 podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Končící ředitel Fakultní nemocnice Brno: Mám obavy, že nám brzy dojde dech Podstatně méně potrvají úpravy na žebětínském hřbitově, kde zahrnou rozšíření pohřebiště a nové kolumbárium i toalety. Práce odstartují stejně jako u obřadní síně začátkem května, konkrétně v pondělí. Kolumbárium vznikne na základě žádosti Žebětínských. „Při přípravných pracích jsme se po dohodě se správou hřbitovů rozhodli do projektu přidat i nové toalety. Hřbitov se také rozšíří o urnové i kopané hroby," uvedl místní starosta Vít Beran. Náklady na úpravy jsou patnáct a půl milionu korun. Práce potrvají 130 dnů, provoz omezí minimálně. Kolumbárium nabídne 378 oken. Vznikne šestatřicet míst pro urnové hroby. Na hřbitově o rozloze jedenáct a půl tisíce metrů čtverečních je momentálně 1857 hrobů.