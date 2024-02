Podle předsedy lužáneckého tenisového klubu Leoše Vanžury potrvají opravy kurtů až do léta příštího roku. „Počítáme s tím, že část oplocení na léto zmizí. Vše se odvíjí od toho jaká bude zima a jak rychle půjdou stavební práce," uvedl Vanžura.

Jak již dříve Deník informoval, oplocení vadí například některým běžcům. Ne pro všechny místní ale představuje problém. „Do mojí trasy to nijak nezasahuje. Oceňuji, že je příjezdová cesta vyložená podložkami, aby se nepoškodila," řekl například v úterý ráno na místě redaktorce Deníku muž, který v Lužánkách pravidelně venčí psa.

Vedení klubu před dvěma týdny doplnilo informativní značení na plotě poté, co si někteří lidé stěžovali na nedostatek informací ke stavbě. „Veškeré plochy nutné k dovozu materiálu jsou bezpečně ohrazeny a opatřeny přenosným dopravním značením a navigací tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a návštěvníků této části parku. Chodí zde malé děti, lidé se psy i běžci a proto bylo nutné tato opatření nastavit opravdu tak, aby byl prostor naprosto bezpečný," dodal Vanžura.

Stavba zahrnuje i tři vyhlídkové trasy

Oprava tenisových kurtů začala na konci loňského roku. „Stavba zahrnuje rekonstrukci šesti antukových tenisových kurtů včetně odvodnění a automatických závlah, rozšíření a rekonstrukci tří mini tenisových kurtů s tréninkovou odrazovou stěnou, zřízení bezbariérového přístupu v celém areálu, nové oplocení kurtů, zřízení dvou přetlakových hal pro zimní období a vybudování tří vyhlídkových teras, které umožní rodičům výhled na děti při tréninku," vyjmenoval Vanžura.

Nyní klub disponuje tenisovou halou s pouze jedním kurtem, a to ještě mimo lužánecký areál. „Děti a jejich rodiče jsou tak nuceni dojíždět trénovat na jiná místa v různých částech Brna, která jsou přetížená. Po vybudování přetlakových hal pro zimní období budou děti trénovat na jednom místě a tréninky budou plynule navazovat na jejich školní docházku," podotknul Vanžura.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Návštěvníci se zatím vůbec nedostanou k dětskému hřišti u vstupu do parku z Lužánecké ulice. Na plotě je uvedená informace, že hřiště bude nepřístupné do jara letošního roku. Kvůli rekonstrukci je dočasně uzavřená také restaurace u kurtů Tenis Pub Lužánky. Podle informací uvedených na jejím webu bude uzavírka trvat do konce března. Zástupci restaurace se ale odmítli k probíhajícím pracím vyjádřit.

Na konci letošního roku se k opravám tenisových kurtů přidá zřejmě i rekonstrukce sousedních volejbalových kurtů. Projekt zvítězil v participativním rozpočtu v roce 2021. V průběhu letošního ledna se dokončila projektová dokumentace úprav volejbalových kurtů, kvůli rostoucím nákladům ale namísto vypsání výběrového řízení na zhotovitele oprav nyní odbor participace s navrhovatelem a projektantem hledá alternativní řešení.