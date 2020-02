Z valu u bojiště několik minut vyhlíží, kdy se k mužům v dobových kostýmech německé armády postávajících v zákopech přiblíží sovětští nepřátelé. „Vydrželi jsme na těchto místech už dvě hodiny. Deset minut nás nezabije,“ říká otec svému netrpělivému synovi.

Jen pár minut na to začnou vzduchem létat první kulky. Po chvíli smělého boje začnou sovětští vojáci postupovat dopředu. Kuráž jim dodá, když za zády uslyší ránu z tanku T34.

Monstrózní stroj jim získá převahu a zároveň uchvátí mnohé přihlížející. Ti už brzy zvedají dlaně k potlesku, bitva po necelé hodině končí porážkou německým vojsk. „Nevadí nám, že jsme prohráli. I tak jsme si to užili,“ pochvaluje si polní četník Tomáš Böhm. Nadšenec do vojenské tématiky ale přiznává, že zpodobnit bitvu není jen o zábavě. „Musíme si připravit kostýmy a získat o dané události informace,“ vysvětluje Brňan.

Vystoupení zhruba dvou set herců nejen z České republiky, ale i z Polska, Maďarska nebo Slovenska ocenila třeba Miluše Svobodová z nedalekých Moravan. „Jsme tady poprvé, hlavně kvůli synovi, a moc se nám to líbilo. Ani chladné počasí nám nezkazilo náladu. Jen je mi trochu smutno, když si uvědomím, že se to doopravdy stalo,“ přemítá.

Připomenout lidem bitvu téměř osmdesát let starou je finančně nákladné. „Stojí to stovky tisíc korun. Na jejím ztvárnění pracujeme zhruba půl roku. Je velmi důležité, aby se nikomu nic nestalo, což by mohlo, kdyby se účastníci nedrželi pokynů,“ upozorňuje pořadatel akce David Kincl.