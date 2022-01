Co pro vás Mendel znamená? Považuji ho za nejvýznamnějšího Brňana. Je to člověk, který i přes tři zásadní životní selhání dokázal to, co dokázal. Kromě toho, že byl významným církevním hodnostářem, byl také aktivním světským občanem i nejvýznamnějším vědcem, který se u nás narodil.

Socha pro Mendela: monument Hrachovina připomene slavného vědce, podívejte se

Kdo je Jakub Carda



* Narodil se 3. září 1984 v Brně. Ve městě a jeho okolí také dlouhodobě žije.

* Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

* Ředitelem obecně prospěšné společnosti Společně je od roku 2011, předtím byl projektovým manažerem na Masarykově univerzitě.

* Ve volném čase rád cestuje a sleduje filmy.

Zmínil jste tři životní selhání, o co konkrétně šlo?

První bylo zdravotní. Jeho otec byl nemocný a aby Mendelovi nemuseli posílat na střední školu peníze, učil další studenty, aby mohl na škole zůstat. Přepětí nezvládl a zhroutil se. Ale dostal se z toho a vrátil se. Podruhé to bylo, když se jako kaplan v nemocnici u svaté Anny staral o nemocné. Zhroutil se psychicky, protože neunesl utrpení.

A třetí selhání?

Když byl jako úspěšný učitel ze Znojma poslán do Vídně, aby si dodělal profesuru a mohl učit, neudělal tam zkoušky. I když to nevíme jistě, pravděpodobně to bylo kvůli tomu, že byl tak chytrý, že zkoušku nezvládli vyučující. Ne že by on udělal nějakou chybu. Byl hrozně skromný a nikdy to neřekl, ale vzhledem k tomu, že si vypsal všechny předměty, zvládl je a použil velice dobře ve své práci, to vypadá, že zkoušející byli méně chytří než on. Ale to jsou mé domněnky. Říkají to někteří autoři, ale sám Mendel to nikdy nepřiznal.

Jaká bude první připomínka výročí?

Už 6. ledna byl pietní akt, protože umřel na Tři krále. První větší akce pak bude v únoru, kdy bychom rádi představili zhotovitele Mendelova skleníku, pravděpodobně i harmonogram dalších akcí a celorepublikovou pracovní skupinu.

V čem budou spočívat hlavní oslavy?

Kromě obnovení skleníku vztyčíme jeho sochu, která bude sochou genetiky nebo zákonů dědičnosti. V létě uspořádáme velký Mendelův festival. Hlavní aktivity budou od 20. do 24. července. Festival nebude pouze na Mendelově náměstí, ale pravděpodobně po celé republice, ať už ve Znojmě, Lipníku nad Bečvou, částečně i v Praze. V červenci bude vyvrcholení všech oslav.

Připravujete i další akce, které budou později?

Ano. Na podzim bude Mendelův rukopis vystavený v sídle Evropské komise v Bruselu. Jednáme o jeho umístění také v Evropském parlamentu. Když se ještě časově trochu vrátím, v první polovině března počítáme s velkou expozicí věnovanou Mendelovi v českém pavilonu na světové výstavě Expo v Dubaji.

Výzkum archeologů na místě Mendelova skleníku: neporušené základy i novinka

Nyní rekonstruované Mendelovo náměstí ozdobí socha s názvem Hrachovina, která odkazuje na jeho zákony dědičnosti. Dominantní část tvoří křížící se hrách. Jak se vám dílo sochaře Jaromíra Gargulíka líbí?

Osobně se mi líbí. Tento návrh z pohledu poroty, se kterým se ztotožňuji, jednoznačně nejlépe vystihl Mendelův přínos. Jsem rád, že vyhrál brněnský autor, i když jsme v soutěži měli i světového zástupce. Ten se umístil na třetím místě.

Někteří lidé se podivují nad částkou za sochu, která je dvacet milionů korun. Proč je takto vysoká?

Všechny významné sochy v České republice jsou zhruba v této výši. Například Kafkova hlava v Praze stála třicet milionů. Když má být soutěž zajímavá i do světa, tak částka dvacet milionů byla symbolická. Nebavíme se o soše metr velké, je to obrovské dílo. Zrovna vítězný návrh je z bronzu, takže třeba jenom tuny použitého bronzu něco stojí, ale podobně to měly i ostatní návrhy. Když má být dílo monumentální, musí tomu částka odpovídat.

Náklady na soutěže o Mendelovu sochu byla pět milionů korun. Odkud vezmete dohromady pětadvacet milionů?

Máme soukromé donátory. DNA největších bude uložena v soše jako taková připomínka toho, díky čemuž Mendel proslul nejvíce, i když byl objev DNA až padesát let po něm. Pak samozřejmě drobní střadatelé. Chystáme kampaň na sociálních sítích. Máme sbírku. Největší dárce je zatím Brno, které přispěje deseti miliony. Jako Společně nám zbývá doložit patnáct. Část bude ze sbírky, část od soukromých zdrojů.

Kolik už jste vybrali peněz?

Na transparentním účtu máme zatím čtyři tisíce, takže se jedná spíš zatím o symbolickou částku. Nicméně od donátorů máme k dispozici zhruba dva miliony a částka stále narůstá.

Vědci v Brně zkoumají geny Mendela. Zjistili výšku postavy či velikost bot

Kdy bude socha na Mendelově náměstí stát?

Chtěli bychom ji mít hotovou k 20. červenci, nicméně socha se nedá umístit, dokud nebude hotové náměstí, protože se na něj pouze položí. Tím pádem musí být náměstí finálně hotové, což pravděpodobně v červenci nebude podle aktuálních informací.

Je cílem oslav rozšířit povědomí o Mendelovi?

Ano, proto se dělají. Máme dva úkoly. V České republice povznést Mendela a ve světě říct, že byl úzce spjat s Brnem a naší republikou.

Součástí festivalu budou i hudební vystoupení. Vystoupí světové hvězdy?

Ano. Jejich jména budeme postupně zveřejňovat v únoru a březnu. Vystoupí nejvýznamnější české plus jedna či dvě světové hvězdy, aby oslava měla skutečně punc, který si Mendel zaslouží.

Kam lidé na festival zamíří?

Bude na jeho náměstí, volně přístupný. Předpokládám, že pódia budou mít kapacitu kolem patnácti tisíc lidí. Největší vznikne vedle baziliky. Druhá velká část bude v zahradě za kostelem, kam se vejde hodně lidí. V sobotu 23. července v deset večer bude ohňostroj věnovaný Mendelovi.