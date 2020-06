„Lidé viděli, jak zvířata opravdu trpí, mají odrané peří, chodí po holých drátech. Slepice jsou nacpané po obrovském množství v malých drátěných klecích. Na videu jde vidět, jak se zaměstnanci chovají ke slepicím. Když třeba vidí umírající slepici, nechají ji prostě umřít a nijak to neřeší," přiblížil za Obránce zvířat Lukáš Novosad.

O zákazu klecového chovu slepic by poslanci měli hlasovat v nejbližsích týdnech. „Chceme lidem připomenout, že tady jsme a že to řešíme, aby se vše nesoustředilo jen na Prahu, kde je akce Měsíc v kleci," dodal Novosad. Před Poslaneckou sněmovnou se tam aktivisté střídají v obří kleci.

Podle Novosada na nehezké záběry zaznamenali paradoxně pozitivní reakce. „Lidem je naše aktivita sympatická a byli by rádi, kdyby to skončilo," řekl. Další možnost nahlédnout do kukátka za budovou v Lužánkách budou mít Brňané ve středu odpoledne.