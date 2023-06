Park Permonium v Oslavanech na Brněnsku nabídne návštěvníkům novinku. Pořadatelé připravují třetí, zcela novou část, které dali název Permoniště. Doplní oba venkovní zábavní areály – Permonium zábavní park s příběhem a Duhový svět pro nejmenší. Od 1. září zahájí Permoniště celoroční provoz.

O víkendu si lidé užili Zábavné odpoledne na Kukle. Nahlédli i do nové části zábavního parku pod názvem Permoniště. | Foto: Strojírna Oslavany

Lidé do něj mohli nahlédnout již uplynulou sobotu, kde se v areálu parku konaly velké oslavy nazvané Májové odpoledne na Dukle. „Připomínaly sto deset let od vybudování a původního otevření těžní věže Kukla a padesát let od ukončení těžby, třicet let od založení společnosti Strojírna Oslavany a čtyřicet let od zahájení výroby tlumičů pro kolejová vozidla,“ informovala produktová manažerka strojíren Gabriela Turinská.

Zdroj: Youtube

Návštěvníci akce měli možnost projít výrobními prostory, seznámit se s nejmodernějšími technologiemi. „Loni získala Strojírna Oslavany ocenění IBM Firma roku Jihomoravského kraje a taktéž se umístila v této soutěži na třetím místě v celé České republice,“ připomněla jednatelka společnosti Alena Lubasová v tiskové zprávě.

VIDEO: Bývalý areál dolu v Oslavanech slouží výrobě i zábavě

Lidé se seznámili i s nově vzniklou nadací KUKLA – maják regionu, která bude podporovat obecně prospěšné a dobročinné aktivity rganizované na území oslavanského dolu Kukla.