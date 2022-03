Skřivánek je jedním z osmi set pacientů, kteří na oddělení za dobu jeho existence pobývali. Nejdéle, celých jedenáct let, se tamní lékaři a sestry starali o velkého fanouška Komety Brno Pavla. „Osm set odléčených pacientů za třiadvacet let není jen číslo, je to osm set příběhů - bojů o kvalitu života každého našeho pacienta,“ uvedla ředitelka Surgalu Jitka Kellnerová.