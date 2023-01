Antonín Petlach, bývalý strojní inženýr, Blansko

K volbám jsem šel zatím vždy. I tentokrát jsem se chystal. Mám ale zdravotní problémy a velmi těžce se mi chodí o holích. Došel jsem do půl kopce k volební místnosti a musel jsem to otočit. Věk se nedá zastavit, je mi čtyřiadevadesát. Ve druhém kole se mi snad podaří odvolit. Komu dám hlas? Popravdě obecně nemám moc rád vojáky a vojenské hodnosti. Nedělá mi to prostě dobře. V prvním kole jsem chtěl hlasovat pro Danuši Nerudovou. Nevyšlo to.

Antonín Petlach. Bývalý strojní inženýr, který navrhl přečerpávací nádrž Dlouhé stráně.Zdroj: Se souhlasem Zdeňka Špíška