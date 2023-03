Spor se mezi oběma stranami táhne od roku 2018, kdy městu vypršela dvacetiletá smlouva o provozování nemocnice. Po dlouhých peripetiích se však řádu povedlo s novým politickým dohodnout, že by Milosrdní mohli špitál převzít zpět k provozování od začátku příštího roku. „Opakovaně konstatuji, že řád Milosrdných má stále zájem na tom, aby mohl převzít provozování nemocnice. My tento požadavek akceptujeme, protože máme za to, že vychází z nějakých historických smluvních dokumentů. Snažíme se připravit celý proces tak, aby k převodu skutečně mohlo dojít. Když jsme měli jedno z prvních jednání s převorem Mackem po ustavení nové koalice, nadefinovali jsme si, že bychom uvítali, kdyby se převod mohl uskutečnit 1. ledna příštího roku. Nicméně proces je to skutečně velmi složitý, takže uvidíme, jak se nám to bude dařit,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Čachry kolem nemocnice milosrdných v Brně: smlouva na měsíc a naceňování majetku

Vzájemnou shodu převor Martin Richard Macek potvrdil a současně poznamenal, že je vyjednávání o dalším postupem s novým vedením města jednodušší. „Diskuse je nyní mnohem konstruktivnější. To mi dříve velmi chybělo. Vedeme intenzivní jednání s paní primátorkou Vaňkovou i doktorkou Seidlovou. Myslím, že na převzetí nemocnice řádem panuje oboustranná shoda. S převzetím se ale pojí řada právních povinností, které nejdříve musíme splnit,“ poznamenal Macek.

K situaci kolem převzetí nemocnice zpět řádem se v uplynulém týdnu uskutečnila schůzka zástupců města, Milosrdných a několika desítek zaměstnanců špitálu. Na té představitelé řádu nastínili projekty a vize, kterým by se po návratu nemocnice do jejich rukou chtěli věnovat. Pracovníkům současně poskytli prostor pro dotazy a ujistili, že mzdy a příplatky zůstanou i po převzetí minimálně v dosavadní výši.

Diskuse o převzetí Nemocnice Milosrdných bratří:

Prodloužení nájemní smlouvy mezi řádem a městem na provoz nemocnice vyprší v půli roku.

Předchozí prodloužení nájemních smluv uzavírali Milosrdní většinou na měsíc, město tak chtěli přinutit k činnosti.

Převor Martin Richard Macek i primátorka Markéta Vaňková naznačili, že se s městem dohodli na převzetí nemocnice řádem.

Proces však bude v dalších měsících případně provázet řada právních a organizačních úkonů.

Převor Martin Richard Macek však vyjádřil obavu z možných komplikací ze strany současného vedení Nemocnice Milosrdných bratří, který je zároveň ředitelem městské Úrazové nemocnice. Přestože dříve nájemní smlouvu prodlužoval městu pouze o měsíc, nyní se v rámci vstřícného gesta vůči brněnským představitelům rozhodl prodloužit smlouvu rovnou o půl roku, což mělo vyvolat rozruch mezi tamními pracovníky. „Z mojí strany se jednalo o snahu dotlačit město k tomu, aby začalo konat, zaměstnanci to ale jako tlak ze strany konventu nevnímali. Je malá skupina lidí, která stojí kolem pana ředitele a půjdou proti tomu, aby nemocnici vedl řád, ale pak je velká skupina těch, kteří žijí tradicí a chtěli by, aby ji provozovali Milosrdní,“ pokračoval převor Macek.

Zároveň poukázal na schůzky ředitele Nemocnice Milosrdných bratří Pavla Pilera se zaměstnanci poté, co ve špitále loni vznikla petice proti ukončení pracovní smlouvy tamní hlavní sestře. Mluvčí nemocnice Andrea Šromová však popřela, že by se jednalo o kritiku pracovníků. „Pan ředitel si pozval pouze některé primáře a iniciátorku petice, protože chtěl znát jejich důvody nesouhlasu s neprodloužením smlouvy bývalé hlavní sestry. Každé z těchto jednání probíhalo v přátelské rovině, za podporu hlavní sestry nikoho nekritizoval nebo na ně dokonce vyvíjel nátlak,“ odpověděla Šromová.

Historie Nemocnice Milosrdných bratří

1747: Založil ji moravský hrabě Leopold z Dietrichštejna.

1865-1875: Zařízení bylo součástí Zemské nemocnice.

1944: Objekt nemocnice byl silně poničen leteckými nálety.

1948: Budovy nemocnice a kláštera byly zestátněny.

1984-1986: V bývalé zahradě vznikla léčebna dlouhodobě nemocných.

1989: Řád milosrdných bratří začal znovu naplno fungovat.

1998: Brno a řád uzavřeli dvacetiletou nájemní smlouvu.

2020: V listopadu řád potvrdil zájem převzít nemocnici.

Ujistila rovněž, že se případné budoucí převzetí zpět do rukou konventu uskuteční ze strany nynějšího vedení nemocnice bez komplikací. „Respektujeme dohody mezi městem a řádem Milosrdných bratří, a jsme nápomocni při poskytování veškerých podkladů, o které je současný zřizovatel nemocnice, případně právní kanceláře zastupující obě vyjednávací strany, požádají,“ doplnila Šromová.