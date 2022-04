Otevřená Vrata v Medlánkách: lidi nalákaly pivní speciály i prohlídka pivovaru

Sluneční paprsky se opírají do půllitrů s pivními speciály. Do venkovního areálu Pivovaru Moravia v brněnských Medlánkách proudí stovky lidí. Na Zelený čtvrtek se tam koná akce Otevřená Vrata. Krom prohlídek pivovaru se lidé setkají se vrchním sládkem, pobaví se u živé hudby a mohou se zapojit do soutěže v pití piva.

Otevřená Vrata se konala na Zelený čtvrtek v medláneckém pivovaru. | Video: Deník/Gabriela Pirklová

Na dvoře medláneckého pivovaru sedí se dvěma kamarády Josef Pernica z brněnského Nového Lískovce. Pochutnávají si na zeleném pivu. „Dnešní akce byla cílem naší tradiční čtvrteční procházky. Užíváme si krásného počasí a dobrého piva. Byl jsem tu i loni, ale to se pivo vydávalo pouze z okénka a žádná zábava se tu nekonala,“ vysvětluje na místě redaktorce Deníku Rovnost mladý muž. Na prohlídku pivovaru zavítali manželé Marie a Luboš Zlámalovi. „Máme moc rádi místní pivo, často si ho dáváme v centru Brna, tak jsme přišli na Otevřená Vrata. Těšíme se na živou hudbu, která má za chvíli začít,“ sdělují manželé. Vzpomínky na železniční tragédie: vlak v Židenicích smetl lidi jako kuželky Vrchní sládek Martin Hrubeš provádí návštěvníky pivovarem a ochotně je pobízí k ochutnávkám tamních převážně zlatavých moků. „Lidé tu na vlastní oči vidí výrobu v klidném stavu, když zrovna nevaříme pivo a sládka, protože tu nebývám denně (smích). Na Zelený čtvrtek jsme ze speciálů připravili zelené pivo s přísadou kopřiv a Medláneckého Kluzáka, což je jedenáctka plzeňského typu. Jinak tu návštěvníci ochutnají i piva od značky Lucky Bastard a jiné ležáky od Moravie,“ vypráví s úsměvem na tváři sládek. Ochutnávka piv zdarma Na dřevěných lavičkách v areálu pivovaru sedí manželé Růžičkovi z České na Brněnsku. Zrovna se chystají zakousnout do Rákosníčka. „Udělali jsme si sem výlet, máme to přes kopec. Koupili jsme si nějaké maso z grilu v zeleném rohlíku s cibulkou, když je ten Zelený čtvrtek. Líbí se mi, že tu jsou i dílničky pro děti, i když ty naše jsou na to ještě moc malé,“ říká žena. VIDEO: Řidiči dopravního podniku si stěžují na semafory v Brně, sepsali petici Na program akce na místě dohlíží vedoucí marketingu z Pivovaru Moravia Kateřina Nováková. „Největší zájem je o prohlídky pivovaru s ochutnávkou piv zdarma. Dokonce jsme museli přidat i další šestý termín. Odpoledne na dvoře zahraje brněnská kapela NaKlid, návštěvníci se mohou zapojit do soutěže Medlánecký tuplák, kdo nejrychleji vypije litr piva. Pro vítěze máme nachystané tekuté dárky. Mysleli jsme i na nejmenší a v areálu je dětský koutek s malováním na obličej a tetováním,“ vyjmenovává vedoucí.