V chodbě přibyly lavičky, kam si mohou lidé sednout. Nejpozději od března budou v této části ještě otevřené nové toalety, kavárna a fastfood. „Rekonstrukcí přístavby zmizel nehezký prostor, kde byli bezdomovci," řekl předseda představenstva společnosti Ivo Vrzal. Náklady vyšly na zhruba dvě stě milionů korun.

Další čekárna podle Vrzala není v plánu. „Dopravci mají své čekárny. Lavičky by měly odlehčit čekárnám, zároveň počítáme, že část cestujících využije gastroprovozy, kavárnu," naznačil.

Opravy budovy hlavního nádraží v Brně: secesní restauraci má nahradit drogerie

Ekonom Petr Pelc předpokládá, že bude kavárna na nádraží lákadlem především pro cizince, kteří přijedou do města. „Lidé, kteří běžně dojíždějí do práce, dobíhají mnohdy na poslední chvíli, aby jim to vyšlo akorát. Ale třeba cestující dojíždějící do menších vesnic si mohou třeba nakoupit v supermarketu," zmínil.

Developer chce v dalších měsících pokračovat v nádražní budově pracemi v pravém křídle. „Nahradíme stávající železoskleněnou fasádu za novou moderní. Neměly by tam být gastroprovozy, předpokládáme, že se rozšíří lékárna," nastínil Vrzal. Brzy chtějí získat stavební povolení, od dubna chtějí začít stavět. Hotovo má být do konce příštího roku.

Pak se chce investor věnovat úpravě prostor prvního nástupiště i obnově bývalé nádražní restaurace. Co tam vznikne, zatím není jisté. Jednou z variant je drogerie.

Hlavní nádraží v Brně mění vzhled. V přístavbě bude kavárna a bistro

Představitelé Brna zase ve spolupráci s kanceláří městského architekta a Brněnskými komunikacemi připravují rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím. „První etapou chceme začít příští rok. Pak navážeme zbytkem přednádražního prostoru včetně Benešovy ulice," sdělil náměstek primátorky Petr Hladík.

Obnovou už v minulých letech prošla odjezdová vstupní hala, v níž jsou mimo jiné doplněné původní mramorové obklady. Nová je také elektřina nebo vzduchotechnika. „Zároveň se tam přesunulo všech šestnáct našich pokladen," uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.