„Někteří asi nechápou, jak klimatizace funguje. Je to škoda, protože pak je horko nám všem, co jedeme,” posteskla si například Jana Bočková.

Reportér Deníku projel v tropickém dni třikrát celou trasu v nové obousměrné tramvaji. Cestoval v poledních hodinách. A našel několikrát otevřené jedno z oken. V této poloze zůstalo při jízdě přes více zastávek. Zavřeli je sami cestující. „Když vidím otevřené okno, zavírám ho. Nechat je otevřené je bezohledné," řekl jeden z oslovených cestujících.

Někteří lidé mají tramvaj během dne za jediné místo, kde funguje klimatizace a kde se mohou v parných dnech ochladit. „Pokud je ve vozech klimatizace, je upozornění na oknech a současně existuje i hlášení do vozů," informovala mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

V nové tramvaji, kterou se svezl reportér Deníku, upozornění na neotevírání oken v době, kdy je spuštěná klimatizace, chybělo. „V dohledné době ho tam umístíme," ujistila Doležalová. Například v tramvajích Drak podle zjištění Deníku, toto upozornění je.

V brněnské městské hromadné dopravě jsou klimatizované některé tramvaje, trolejbusy i autobusy. Klimatizaci tam spouští při venkovní teplotě dvaadvacet stupňů Celsia a vyšší. „Řidiči dostanou zprávu z dispečinku a každý z nich pouští klimatizaci ve svém voze sám. Její používání je zajištěné interními podnikovými předpisy," sdělila Doležalová.

Největší procento klimatizovaných vozů dopravního podniku je autobusů, konkrétně sedmdesát procent. Klimatizaci má také skoro čtyřicet procent trolejbusů. „Největší dluh máme u tramvají, což je samozřejmě dané jejich pořizovací cenou," zmínila mluvčí dopravního podniku.

Klimatizovaných tramvají má nyní dopravce třicet, což je deset procent z celkového počtu. „V plánu je, že by do deseti let mohly být všechny vozy vybaveny klimatizací," nastínila Doležalová.

Nákup dalších takových tramvají by uvítal i cestující Richard Kučera. „Už teď je nasednutí do chladného vozu úleva. A to ještě ani nejsou největší vedra. Město by se rozhodně mělo snažit, aby se lidé v hromadné dopravě cítili dobře,” podotkl cestující.

Díky dodání nových vlakových souprav Moravia, bude v létě klimatizovaná více než polovina vlaků, které jezdí v krajském integrovaném dopravním systému. Jedná se o prakticky všechny vlaky na nejdůležitějších linkách S2 a S3 i na lince mezi Šakvicemi a Břeclaví a částečně i mezi Břeclaví a Hodonínem.

„Příjemný chládek tak bude zajištěný na téměř všech vlacích krajského integrovaného systému mezi Brnem a Břeclaví a s výjimkou rychlíků rovněž mezi Brnem a Kuřimí, Tišnovem, Křižanovem, Křenovicemi horní nádraží, Blanskem a Letovicemi," vyjmenoval mluvčí firmy Kordis Květoslav Havlík.

Klimatizované vozy v hromadné dopravě v Brně



autobusy: 235, 70 %

trolejbusy: 52, 39 %

tramvaje: 30, 10 %

Klimatizovaných je také až pětasedmdesát procent autobusů, které vozí cestující po jižní Moravě. „S obnovou vozového parku počet klimatizovaných autobusů dále poroste," sdělil Havlík. Podobné to má být i u vlaků.

Spuštění klimatizací v autobusem průběžně prověřují kontrolní pracovníci firmy Kordis. „Při zjištění závady nebo pochybení řidiče udělujeme postihy," doplnil Havlík.

