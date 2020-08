Už jste jel na hlavním lákadle nové části aquaparku, toboganu, který jede i do kopce?

Samozřejmě, vyzkoušet si novou atrakci je prvořadé. Tobogan High Five má až pět úseků v nichž člověk jede vzhůru a překoná sedmnáct výškových metrů a tedy, je to jízda. Splnil jsem si tím jeden ze snů. Identický typ této atrakce nazývané Master Blaster je až v Asií nebo Americe. Je velký úspěch, že jsme ji dostali do České republiky, do Pasohlávek, kde máme léto tři měsíce. Většina podobných toboganů se nachází v obřích aquaparcích, v zemích s podnebím, kde můžou fungovat prakticky celoročně.

U mnoha památek a atrakcí se mluví o tom, že návštěvníci se vrací jen velmi pozvolna. Vy jste v době pokoronavirové představili nový areál. Máte po prvních dvou týdnech fungování už nějakou zpětnou vazbu, zda je to natolik silné lákadlo, že lidi přitáhlo? Nebo ještě s návštěvou otálejí?

Na hodnocení je brzy. I z předchozích sezon totiž víme, že první týdny v červenci jsou nájezdové, naše hlavní sezona začíná až na přelomu července a srpna a vysoká čísla se pak udržují v srpnu. Takže jsme v podstatě stále v očekávání. Ale určitě se dá už nyní říct, že ještě stále část návštěvníků má obavy z návštěvy podobného areálu, jako je náš. Postupně se to však lepší. Samozřejmě, u nás je to také odvislé od počasí. Třeba v jeden z horkých letošních pátků byla návštěvnost areálu kolem čtyři a půl tisíce lidí, což už je takový letní průměr. Takže když to shrnu, koronavirus návštěvnost rozhodně stále ovlivňuje, ale pokud je hezké počasí, tak to k nám už lidi táhne.

Kdo je Petr Pavlacký

•Narodil se v roce 1979, pochází z Brna.

• Vystudoval obchodní akademii.

• V Aqualandu Moravia působí šest let. Do aquaparku nastoupil na pozici marketingového a obchodního ředitele, po zhruba dvou letech se stal ředitelem areálu.

• Ve volném čase rád jezdí na kole a zkouší vodní atrakce všeho druhu. I v době dovolené proto objíždí aquaparky v tuzemsku a zahraničí a inspiruje se.

• Jeho nejoblíbenější atrakcí v areálu Aqualandu je nejnovější tobogan, High Five, v letní části.

Když zmiňujete počasí, tak právě letošní chladné léto po koronaviru působí spíš jako další rána, než vzpruha. Horka posledních dní jsou totiž letos spíše výjimečné.

Ano, skoro až další rána to je. S nadsázkou říkám, že jsme jako zemědělci, někdy je na nás moc vedro, někdy moc zima. V létě je náš byznys, byť je v provozu i vnitřní část areálu, odvislý od počasí. Ale věříme, že právě nový areál je tak velkým lákadlem, že si najde návštěvníky i ve dny, kdy počasí není až tak horké. Venku navíc také máme vyhřívané bazény. Snad tedy budeme moct mluvit i o této sezoně jako o úspěšné. Například právě v těch zmiňovaných uplynulých horkých dnech jsme měli návštěvnost, která se blížila k našemu normálu. I navzdory koronaviru. Zdá se, že když je počasí skutečně teplé, tak u lidí opadají zábrany.

Podle různých průzkumů letos v České republice tráví dovolenou hlavně Češi. Jsou pro Aqualand stěžejní částí klientely, nebo vám naopak může uškodit, že ze zahraničí se lidi vrací jen pomalu?

Vyhodnocovali jsme si to a návštěvnost lidí z příhraničních oblastí ze Slovenska a Rakouska je v tuto chvíli o polovinu nižší, než bývá. Ale počítáme, že bude pozvolna stoupat a do příštího roku se snad dostaneme na původní hodnoty. Nyní ale právě i vzhledem k současné situaci cílíme víc na domácí návštěvníky. I proto, že nabízíme novinku, takže i lidi, kteří už u nás někdy byli, mají důvod se vrátit.

Nový areál tedy zní jako pokoronavirová spása. Dokončovali jste ho ale v době, kdy pandemie vrcholila. Ovlivnila nějak jeho otevření?

Ve chvíli, kdy se areál dostavoval, nikdo netušil, jestli akvaparky do konce roku vůbec otevřou. A my jsme právě dokončovali čtyřistamilionovou investici, největší od vzniku Aqualandu. Jsem rád, že jsme do toho nakonec šli a nerozhodli se třeba stavbu zakonzervovat a čekat, až si budeme jistí návštěvností. Napětí a tlak byly ale obrovské, měli jsme i bezesné noci.

Už máte spočítané, kolik peněz vás koronakrize stála?

Jenom na vstupném to bylo čtyřicet milionů, o které jsme přišli. Dalších třicet jsme ztratili na souvisejících službách. A k tomu jsme ještě platili za údržbu areálu. Takže jsou to rozhodně desítky milionů.

Jak jsme se bavili, nyní jste jednu obrovskou investici dokončili. Ovlivní nějak ztráty peněz z jara budování případných dalších novinek? Nezpozdí se vám nějaké plány?

Nyní máme plán na druhou etapu dostavby letního areálu, tentokrát jej chceme rozšířit o divokou řeku a další světovou atrakci, o jejíž přesné podobě ještě jednáme. Toto chceme uskutečnit v horizontu jednoho až tří roků. Takový harmonogram bychom zřejmě měli i bez korony. Je ale pravda, že kvůli viru musíme mnohem více propočítávat a sledovat, jak se nám vrací na vstupném investice do nově otevřené části. A do dalšího budování se pustíme, až když si budeme jistí, že se náklady vrací. Taky teď chystáme projekt parkovacího domu u areálu. Ten by ale měl vzniknout příští rok určitě.

Říkáte, že na další část letního areálu se lidi mohou těšit za jeden až tři roky. Který konec tohoto rozmezí to bude, ale tedy závisí na návštěvnosti nyní otevřené části?

Přesně, termín uvidíme podle toho, jak nový areál uspěje u návštěvníků. Až pak si troufneme jít do další stavby.

Když mluvíme o jarních ztrátách, budete kvůli nim muset propouštět nebo zdražovat vstupné?

V tomto ohledu mám dobrou zprávu, ani jedno. Udrželi jsme všech sto dvacet stálých zaměstnanců, vsadili jsme na to, že nám vyjde letní sezona. Ale nebýt nové letní části, asi bychom všechny nepotřebovali. Co se týče vstupného, tak to jsme navýšili o zhruba sto korun, tedy o deset procent. To ovšem byla plánovaná změna v souvislosti s novým areálem, kvůli koroně zdražovat nebudeme. A když už jsme u vstupného, nyní pracujeme na jedné novince, která naopak nabídne vstup za velmi dobrou cenu.

Můžete říct podrobnosti?

Představíme ji zřejmě na přelomu podzimu a zimy. Bude to něco na způsob předplatného, kdy každý měsíc návštěvník zaplatí určitou menší částku, něco jako členské v klubu, a pak získá plný přístup do Aqualandu na každý den. Nejlépe bych to přirovnal k systému, který funguje v mnoha fitnescentrech, kdy lidi zaplatí členství a pak neomezeně chodí cvičit.

Co se týče současných vládních protikoronavirových opatření, už fungujete skoro normálně. V době prvního uvolnění, kdy vláda stanovila limit počtu návštěvníků na koupalištích, jste se však otevřeným dopisem ohrazovali, že vůbec nevzala v potaz rozlohu Aqualandu. Máte nyní již nějak vyjednané, že pokud přeci jen dorazí druhá vlna onemocnění, budou podmínky pro vás jiné?

Pevně věřím, že nenastane situace, kdy bychom opět museli fungování nějak výrazně omezit. Pokud by k tomu došlo, počítáme s výsledkem červnového jednání, kdy už se přihlíželo i na naši velikost. Věříme, že dokážeme návštěvníky obsloužit bezpečně, a zajistit dostatečné odstupy.

Poslední týdny jsou ale opět poznamenané návratem koronaviru a opatřeními. Dotklo se vás nějak současné opětovné zpřísnění?

V tuto chvíli ne a v zásadě v letním režimu fungujeme zejména v letním venkovním areálu o rozloze třinácti fotbalových hřišť, kdy i při vyšší návštěvnosti mají hosté dostatek prostoru. Situaci jsme se přizpůsobili a v kombinaci s hygienickými opatřeními nabízíme maximální možné bezpečí. V případě, že by došlo v našem regionu ke zhoršení situace, budeme ihned reagovat.

Co se týče budoucnosti, tak když se na ni naopak podíváme pozitivně, máte nějaký sen, jaká atrakce by se ještě v Pasohlávkách někdy mohla objevit?

Možností je celá řada, obdivuji třeba velké aquaparky v Dubaji, kde je atrakcí, jako je náš nejnovější tobogan, třeba deset. Bylo by fajn, kdybychom sem dostali ještě další světové atrakce. Díky nim bychom mohli přitáhnout i návštěvníky ze zahraničí, a to nejen ze sousedních zemí.