Otevření Zvonařky hatí koronavirus: do karantény musí celá informační kancelář

Do dlouho připravovaného kompletního otevření zmodernizovaného autobusového nádraží Zvonařka zasáhly další výrazné komplikace. Proces komplikuje pandemie koronaviru, která plný provoz nádraží zřejmě posune dál do druhé poloviny ledna. „Hygiena nám dala do karantény celou informační kancelář. Doufejme, že se nám lidé budou v týdnu vracet," sdělil předseda představenstva firmy ČSAD Brno Holding, které nádraží patří, Antonín Grund.

Stavba nové odbavovací haly autobusového nádraží Zvonařka. | Foto: Deník / Attila Racek

Na Zvonařce ještě dodělávají administrativní záležitosti. Nový informační systém už mají připravený. „Akorát nejsou lidi. Je to jako v nemocnicích. Když nejsou lidi, nedá se očkovat. Když my nemáme lidi, nemůžeme informovat," přirovnal Grund. Nutnost jít do karantény se dotkla zaměstnanců pracujících v informační kanceláři a také v předprodeji. Podle Grunda se jedná asi o osm až deset lidí. Rakev u domu Blatného: Podívejte se na protest proti opatřením na Brněnsku Přečíst článek › Kompletně otevřít zmodernizovanou Zvonařku by podle něho mohli ve druhé polovině ledna. Záležet však bude na tom, kolik lidí a kdy se vrátí z karantény zpátky do práce v informační kanceláři. „Doufejme, že se zkušební provoz rozjede v týdnu," dodal Grund. Omezený režim Otevření nádraží posunuli už poněkolikáté. Původně avizovaný termín byl první lednový týden. Později Grund odhadoval polovinu ledna nebo začátek jeho druhé půlky. Na nádraží momentálně stále funguje omezený režim. Autobusy obsluhují dvacítku nástupišť. Na Zvonařku jich kvůli koronaviru a změnám v jízdních řádech zajíždí méně než obvykle. Technické muzeum slaví 60 let: ve sbírkách má parní auto i tramvaj. Podívejte se Přečíst článek › Na cestující už čeká nová výpravní budova nacházející se na severní straně nádraží při ulici Zvonařka. Najdou tam čekárnu, prodejnu jízdenek, občerstvení či toalety. Při hledání svých spojů se musí po kompletním otevření připravit na přečíslovaná stanoviště. Jednička bude kvůli usnadnění orientace hned u výpravní budovy, zatímco dřív mělo nejnižší číslo nástupiště na zcela opačné straně nádraží. Nová cesta Další výraznou novinkou pro cestující je cesta vedoucí středem zastávek. Už je tak nemusí obcházet po obvodu z jedné nebo druhé strany. Kromě bezbariérového přístupu pro pěší slouží zároveň i jako bezpečnostní zpomalovač pro autobusy. Vytrhávání kolejí: okolí Žabovřeské v Brně se mění k nepoznání. Podívejte se Přečíst článek › Už od pohledu nádraží výrazně zesvětlilo. Stavbaři totiž dřív tmavou střešní konstrukci vyčistili a natřeli viditelně světlejším odstínem barvy. Přibyl v ní reflexivní podhled. „Od něho nyní nově odráží světlo moderní led svítilny. Vytvořili jsme tak pro cestující daleko lepší vizuální prostředí,“ řekl už dřív Grund. Náklady na modernizaci nádraží přesáhly sto milionů korun. Dělníci ji zahájili v listopadu 2019. Zhruba tři čtvrtiny celkových nákladů pokryla evropská dotace.