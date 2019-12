Odlehčení dopravě lidé pociťují na řadě míst v Brně, třeba v Husovických tunelech. „Je konec sjíždění sociálních sítí na mobilu ve stojících kolonách,“ poznamenal s úsměvem řidič Radek Vičar.

Starosta brněnských Židenic Aleš Mrázek zdůraznil, že je Zábrdovický most zásadní spojkou městské části s centrem Brna. „Za ním se nyní navíc ve směru do města nově oddělil pruh pro osobní vozy od tramvajového pásu, takže stojící auta už teď nebrzdí tramvaje jako dřív,“ řekl.

Přes most také opět jezdí tramvajové linky 2 a 3. Ty nyní, po dobu výluky na trati mezi židenickým a hlavním vlakovým nádražím, dopravují cestující mezi oběma železničními uzly.

Fakta k mostu

• Rekonstrukce Zábrdovického mostu trvala od loňského října do konce letošního listopadu.

• Most je důležitou spojkou pro řidiče aut, cestující v tramvajích i chodce.

• Opravený most ulehčí dopravě v Husovickém tunelu.

Podle dopravních odborníků znovuotevřený most snižuje hustotu dopravy třeba i v Olomoucké ulici a jiných vzdálenějších oblastech. Zásadní je však podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka vliv na bezprostřední okolí. „Zjednodušilo to průjezd ulicemi v oblasti Židenic a Husovic, kde už řidiči nemusí složitě hledat objízdné trasy,“ konstatoval.



Čížek dále upozornil na to, že nově opravený chodník na mostě přinesl větší bezpečí chodcům. Připomněl i dočasnou úpravu hromadné dopravy po dobu uzavírky, například nástup a výstup na provizorních zastávkách.



Řidiči i cestující nyní čekají na konec uzavírky v oblasti Dornychu, kde stavbaři v Plotní ulici budují novou tramvajovou trať „Usilujeme o dokončení do prosince příštího roku,“ ujistila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.