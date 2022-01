Dlouhé desítky let se v lokalitě těží písek. Kvůli omezenému přístupu se tam daří desítkám ohrožených a zvláště chráněných druhů ptáků. Pomoct zachovat unikátnost části brněnské Černovické terasy má do budoucna vytvoření Parku Černovická pískovna. V pátek začala urbanisticko-krajinářská soutěž na jeho podobu.

Cílem je otevřít okolí pískovny lidem a zároveň zachovat hnízdiště pro chráněné druhy ptáků. „Nevšední lokalita bude po otevření zajímavým cílem procházek i výletů. Má ale minimálně dvě specifika. Vzhledem k tomu, že se jedná o území s aktivní těžbou, jež bude v určité míře i nadále pokračovat, bude jeho přeměna na park kontinuální. Druhým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je zvýšená ochrana přírody," uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Nový největší park v Brně? Jeho podobu určí krajinářská soutěž

Ornitologové v lokalitě na jihovýchodě Brna napočítali 122 druhů ptáků, desítky z nich jsou ohrožené a zvláště chráněné. Mezi ně patří třeba koroptev polní, vlha pestrá, břehule říční nebo pěnice vlašská. Jedná se o jednu ze tří ornitologicky nejcennějších oblastí ve městě spolu s Hády a Holáseckými jezery.

Před necelým rokem ornitologové upozornili, že je tamní ptačí ráj v ohrožení kvůli rozšiřování průmyslové výroby namísto zeleně. Vytvoření parku vnímají jako kompromis mezi rozličnými zájmy města, soukromých vlastníků pozemků, firmy Pískovny Černovice nebo jimi. „Určitě je dobře území využít tak, aby zůstaly zachované jeho přírodní hodnoty a zároveň tam mohli pobývat lidé. Lokalita se totiž stále nachází ve městě. I samotná příroda se zajímavými druhy živočichů a biotopy, je pro člověka velmi cenná," řekl předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

Největší v Brně: část Černovické terasy se promění v nový park s divočinou

Soutěžící musí navrhnout výhled pro budoucí park ve dvou až čtyřech časových obdobích na příštích padesát let. „Architekti mají stanovit vývojový scénář a výsledné ideální rozvržení funkcí v lokalitě, kde se střetávají požadavky na rekreaci a ochranu přírody a kde ustupuje priorita těžebních zájmů do pozadí. Mají nabídnout pohled na využití území, které ještě nebylo odtěženo, ale ve střednědobém horizontu bude. Stejně tak má řešení navrhnout, jak bude s krajinou naloženo po odtěžení," nastínil brněnský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

Řešené území se rozkládá zhruba na padesáti hektarech na pomezí Černovic, Slatiny a Tuřan. Nový park se stane největším ve městě, překoná i Lužánky o rozloze 22,3 hektaru. „V severní části je do území zahrnuta oblast s aktivní těžbou písků a štěrkopísků i část dotčená historickou těžbou těchto surovin, v současnosti s pokračujícími rekultivačními pracemi, a v jižním výběžku plocha bývalé těžební jámy, kde k rekultivaci doposud nedošlo,“ upřesnil Chvátal.

Unikátní brněnská divočina v ohrožení: Černovické terasy mají zaplnit další haly

Lidé by měli aktivně využívat hlavně severní část lokality, která jim má nabídnout větší možnosti včetně například rekreačních ploch či pozorovatelen na hnízdící ptáky. Na jihu má lokalita získat charakter nové divočiny tak, aby zůstal co největší prostor ponechaný přírodě. „Tato část může být zpřístupněná výrazně měkčí formou, třeba pomocí stezek, aby sloužila jako klidové území pro faunu. Bohužel se ji ale nepodařilo zachránit celou, protože mezi parkem na severu a jižní částí budou vklíněné haly průmyslové zóny, s tím se nedalo hnout," poznamenal Sychra.

Organizaci soutěže dostali na starosti pracovníci kanceláře městského architekta, kteří ji vyhlásili v pátek. Lhůta pro podání návrhů vyprší 8. dubna. Vítězný návrh parku vybere porota pravděpodobně v květnu.

Lokalita Černovická terasa s pískovnou

Při loňské přípravě soutěže zveřejnili pracovníci kanceláře online anketu, kde se mohli lidé vyjádřit, co si v místě pískovny do budoucna představují a co jim v oblasti nejvíc chybí.

Zapojilo se téměř šest set hlasujících. „Naprostá většina respondentů by v parku ráda pozorovala divokou přírodu. Dále tam účastníci preferují pěší a cyklistické propojení mezi jednotlivými městskými částmi, sportovní zázemí, naučnou stezku, dětská hřiště nebo vodní plochy," přiblížila mluvčí kanceláře Šárka Reichmannová.