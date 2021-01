Posezení pod průhledným přístřeškem, který v ulici přibyl po loňské rekonstrukci, později využil Brňan Jan Svozílek. „Jsem rád, že si mohu někde sednout, ale měli ho dát dál od silnice a hlavně otočit,“ řekl v pondělí reportérovi Deníku Rovnost přímo na místě starší muž.

Podle představitelů brněnského dopravního podniku nebylo jiné umístění přístřešků možné. „Protože se v případě Veveří jednalo pouze o opravu, nikoli o celkovou rekonstrukci. Pokud by se v budoucnu dělala kompletní rekonstrukce ulice a měnila se podoba uličního profilu, připadala by v úvahu i jiná technická řešení. V tomto případě ale pro nás byla prioritou bezpečnost cestujících,“ vysvětlila mluvčí dopravce Hana Tomaštíková.

Přístřešek se nachází hned u silnice. Cestující sedí k tramvajové trati zády, protože je orientovaný k domům. „Vzhledem k tomu, že jsme přístřešek nemohli instalovat na tramvajový ostrůvek, ale museli ho umístit na okraj protějšího chodníku, by lidé k přijíždějícím tramvajím vstupovali přímo do silnice a byla by ohrožena jejich bezpečnost,“ poznamenala Tomaštíková.

Zdroj: Deník / Oldřich Haluza

Podle městského radního pro dopravu Petra Kratochvíla nepovolil umístit přístřešky přímo na nástupiště Drážní úřad. „Otočené jsou kvůli bezpečnosti i proto, aby se cestující schovali před deštěm a nepocákala je přitom projíždějící auta,“ uvedl.

Podobně otočené přístřešky Brňané najdou i v Horově a Minské ulici v Žabovřeskách. „Tam stojí už roky a nikomu nevadí,“ podotkl Kratochvíl.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek v souvislosti s přístřešky upozornil na častý nešvar chodců, a to na přecházení silnice třeba na zastávku mimo přechod. „Lidé se takhle bohužel chovají běžně, problém je v ochotě dodržovat pravidla. Pokud je přechod do vzdálenosti padesáti metrů, mají povinnost ho použít,“ sdělil Čížek.

Přístřešky v brněnské Veveří ulici



V ulici přibyla dvojice prosklených přístřešků u zastávek Grohova po loňské opravě.

Stojí hned u okraje silnice na blízkém chodníku.

Kvůli bezpečnosti cestujících jsou otočené ve směru od tramvajových nástupišť.

Jejich umístění přímo na ostrůvky nepovolil Drážní úřad.

Další podobné přístřešky najdou lidé v Minské a Horově ulici.