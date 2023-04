/FOTOGALERIE/ K navrtaným a otráveným stromům v Jílkově ulici v Židenicích se vandal znovu vrátil. Veřejná zeleň města Brna v místě provedla pokus na záchranu otrávených dřevin, zda se to ale podaří, zatím neví. V případě jejich úhynu v místě nové stromy vysadit nepůjdou. Případem se zabývají policisté. Deník o předchozím ataku informoval v minulých dnech.

Do dřínů v Jílkově ulici v Židenicích někdo nalil glyfosát. | Foto: Deník/Magdaléna Blažková

Dle židenické místostarostky Jany Šťastné někdo i poté, co se celá věc s otrávenými dříny začala řešit, do vyvrtaných děr znovu nalil pesticid. „Zjistili jsme, že je ve stromech zase tekutina, která zapáchá po benzínu. To je typické pro Roundup," sdělila redaktorce Deníku místostarostka. Přítomnost glyfosátu, který je typickou složkou právě pesticidu Roundup, už dříve v děrách odhalil laboratorní rozbor.

Šťastná už minulý týden ohlásila trestný čin. „Momentálně vyhodnocujeme zajištěné stopy a na případu dále pracujeme," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

V úterý přišli otráveným stromům na pomoc také pracovníci Veřejné zeleně města Brna. „Dělali jsme půdní injektáž, kdy se půda provzdušní kompresorem a potom se tam jehlou tlačí hydrogel, který pomáhá v zemi zadržet více vody," popsal správce židenického stromořadí Martin Vavrinec.

Stromy by tak potencionálně mohly přijmout více vody, čímž by se pesticid v jejich cévách naředil a nebyl by pro ně smrtelný. „Je to pokus," dodal Vavrinec.

Židenická místostarostka se úhynu stromů obává, přestože na nich zatím otrava není vidět. Vavrinec však doufá, že k tomu nedojde. „Překvapil mě průměr vyvrtaných děr, ale obával jsem se, že budou po celém obvodu kmene. V každém dřínu je jedna či dvě díry, stromy by to mohly přežít," shrnul správce.

Pokud se dříny nepodaří zachránit, nové v místě kvůli ochranným pásmům technických sítí vysadit nepůjdou. „Bylo by možné tam případně vysadit pouze keře. Se stromy by byl problém," potvrdil Vavrinec.