Aby stavbu obešli, vstupují hluboko do frekventované silnice a auta je míjejí je o pár centimetrů. „Kvůli této stavbě jsem párkrát musela vejít s kočárkem do silnice. Jako obvykle nepočítají s tím, že městem chodí lidé,“ postěžovala si například Barbora Sofková.

Stejného názoru je i Gabriela Stögerová, které v místě schází bezpečný koridor pro chodce. Vadí jí přitom, že parkující auta tam mají až příliš vyhrazeného prostoru. „Dopravní situace je v místě komplikovaná. Co vím i od lidí, kteří tudy prochází, je to tam nebezpečné. Stojí tam mnoho aut pracovníků stavby a není to tam nijak vyřešené a pro chodce zajištěné. Chybí tam například nějaký koridor, který by vymezoval, že tudy může chodec v klidu projít,“ sdělila Stögerová.

Podle Magistrátu města Brna však nelze vždy u záborů komunikací vytvořit ideální podmínky pro náhradní obchůzné trasy. Použití například koridoru pro chodce ovlivňuje konkrétní situace v daném místě, jako je šířka silnice nebo blízkost tramvajové trati.

Město i developer poukazují na fakt, že obchůzná trasa v místě je a je vyznačena příslušným dopravním značením. Podle developera jsou to tedy chodci, kteří dopravní značení porušují a kteří se riskantním situacím sami vystavují. „Při výstavbě domu Rezidence Central Park postupujeme v souladu s vydaným stavebním povolením. Pohyb pěších a zábor chodníku jsou řešeny standardním způsobem v rámci povolení zvláštního užívání komunikace. Trasa pro pěší je odkloněna svislým dopravním značením na protější chodník, což chodci bohužel často nerespektují,“ uvedl František Šudřich, výkonný ředitel společnosti Impera Styl, která rezidenci staví.

Obchůzná trasa

Ve směru do města začíná obchůzná trasa necelých sto metrů před samotným záborem na křižovatce Lidické a Burešovy ulice. Odtud má chodec přejít na protější stranu chodníku lemující park Lužánky. Obchůzná trasa následně končí v místě vzdáleném pětašedesát metrů od konce samotného záboru na křižovatce Lidické a Lužánecké ulice. Odtud má chodec zase přejít zpátky na potřebnou stranu ulice a pokračovat dále do města.

Stögerová přiznává, že obchůznou trasu nevyužívá. Přijde jí dlouhá nejen svojí vzdáleností, ale kvůli nutnosti dvakrát přejít přes přechod protínající frekventovanou silnici i časově. „Já se přiznám, že když spěchám a jdu pěšky, nepřijde mi výhodné to celé obcházet. Jsou tam dva přechody bez semaforu a auta tam jezdí dost rychle, protože ulice je široká a každý to tam rozjede. Možnost přejít je tam tedy pro spoustu lidí komplikovaná. Na straně u parku navíc nejsou žádné objekty, kam by se lidé potřebovali dostat,“ popsala Stögerová.

Bytový dům o výšce deseti nadzemních podlaží nabídne celkem devadesát bytových a nebytových jednotek a tři obchodní prostory v parteru domu. Dokončení celé stavby je naplánováno na přelom let 2023 a 2024.