Tým z Vysokého učení technického v Brně zkoumal čistotu vzduchu na operačních sálech a v přilehlých prostorách. „Situace v Brně je nad republikovým průměrem a předčí i mnoho míst v Evropě. Místní nemocnice investovaly do kvalitní vzduchotechniky hodně peněz, nyní je podstatné systém udržovat v dobrém stavu,“ nastínil vedoucí výzkumu Aleš Rubina.

Šíření mikroorganismů, které stavu pacientů škodí, pomáhají podle vědců paradoxně také lékaři. „Kázeň zaměstnanců při převlékání nebo mytí rukou má také velký vliv. Drobné nečistoty, které personál na sál přenese, se mohou ve vzduchotechnice usadit a škodit dlouhodobě,“ řekl Rubina.

Nejčastěji se však nedostatky objevují už při montáži. „Vzduchotechnika se může kontaminovat například ve chvíli, kdy se v blízkosti trubek dělají hrubé stavební práce, nebo když její části nejsou chráněny před vlivy počasí,“ vysvětlil Rubina.



O čistotu trubek vedoucích čerstvý vzduch na operační sály pravidelně pečují například v bohunické fakultní nemocnici. „Jejich údržba je nákladný a složitý proces. Děláme pravidelné kontroly, při kterých například vyměňujeme filtry. Nevybavuji si, že bychom nějaký vážnější případ nákazy na operačních sálech kdy řešili. Na pozoru jsme ale pořád,“ uvedl ředitel zařízení Roman Kraus.



Přimět zaměstnance i představitele nemocnic k důslednějšímu dodržování hygienických pravidel může například dezinfekční vyhláška ministerstva zdravotnictví. I k jejímu vzniku chtěli výzkumníci svou prací přispět.



Ve hře je také možnost krátkodobého očkování proti nejrozšířenějším nemocničním infekcím. „K vývoji vakcín, které by pacienty po dobu zákroku ochránily, v současnosti upínáme velkou pozornost,“ sdělil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.



Mikroorganismy ukrývající se ve vzduchotechnice nemocnic nepředstavují pro zdravého člověka riziko. „Pacienti ale na operační sály přicházejí s oslabenou obranyschopností, která vyžaduje mnohem čistší prostředí,“ dodal výzkumník Rubina.



Přestože čistotu vzduchu v nemocnicích Brňané neovlivní, mohou se do určité míry před onemocněním při návštěvě zdravotnických zařízení chránit. „Musí dbát na to, aby se v čekárnách a na pokojích dostatečně větralo. Před a po návštěvě ordinace je také dobré si důkladně umýt ruce. V případě oslabené imunity doporučuji také protivirovou roušku,“ shrnul brněnský praktický lékař Tomáš Klobas.