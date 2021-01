Pacienty s covidem ze Zlínského kraje převáží do nemocnic v Brně a Břeclavi

Kapacita lůžek pro covid pozitivní pacienty v nemocnicích ve Zlínském kraji už nestačí. Nakažené tak v úterý podle České televize začali převážet do zdravotnických zařízení na jihu Moravy. Do Brna a do Břeclavi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Vozárová

„Měli jsme přijímat jednoho pacienta, ale měli jsme akutní příjem, tak nakonec pravděpodobně skončil ve Fakultní nemocnici u svaté Anny," řekl Deníku Rovnost ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka. První očkovací centrum: na výstavišti v Brně. Podívejte se, jak to tam funguje Přečíst článek ›