Vážná zranění utrpěl mladý muž, který se v noci na sobotu zřítil do lomu Hády v Brně. Díky úsilí hasičů a záchranné služby skončil v nemocnici.

Vážná zranění utrpěl mladý muž, který se v noci na sobotu zřítil do lomu Hády v Brně. | Foto: hasiči

„Mladý muž se zřítil do keřů a suti po pádu z přibližně dvaceti metrů. Stalo se to zřejmě poté, co se pod ním utrhl okraj srázu,“ sdělila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Ven ho dostali hasiči. Zdravotníci ho následně ošetřili a položili do vakuové matrace. „Společně jsme pak muže, který utrpěl mnohočetná těžká poranění, naložili do transportní vany. Protože se jednalo o velmi těžce přístupný terén, následoval náročný přesun hasičským vozem do sanitky,“ dodala mluvčí.

Boj o život v Brně. Po nárazu do sloupu začalo auto hořet, dva zranění

Pacient mířil do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích.

V poslední době nejde v Brně o jediný pád. Pořádný kus štěstí měl nedávno jiný mladý muž, který spadl do odvodňovací šachty ve Slatině. Hloubka byla přibližně osm metrů. Šťastlivec vyvázl bez výrazné újmy a po žebříku hasičů dokonce vylezl sám ven.