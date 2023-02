Původně měla být socha přemístěná nad úroveň pavlače. Záhy se ale ukázalo, že takový zásah by byl velmi riskantní. „Sousoší je vytvořeno z vápenného štuku pravděpodobně přímo na místě modelováním na zazděné ocelové dráty. Ačkoli je socha částečně krytá střechou nad pavlačí, materiál je silně degradovaný. Štuk je měkký, sypký na dotek a jeho kvalita se nezlepšuje ani do hloubky," popsal před rekonstrukcí, ke které odborníci přistoupili již před deseti lety, odpovědný restaurátor Jindřich Plotica. Při pokusu o přemístění památky by podle něj hrozilo minimálně třicetiprocentní riziko, že se socha nenávratně rozpadne.