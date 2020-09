„S návštěvností jsme spokojení, Brňáci si k nám cestu našli,“ řekla spolumajitelka paláce Darina Ryglová.

Brněnský Palác Jalta na Dominikánském náměstí se slavnostně otevřel lidem v září loňského roku. Od té doby mohli Brňané navštívit pasáž s obchody nebo některou z akcí v kabaretu des Péchés. „S provozem v Jaltě za uplynulý rok jsme spokojení. Žádný z původních nájemců nám neodešel, i když došlo k několika změnám v obchodní pasáži,“ komentovala za majitele budovy Ryglová. Pochvaluje si také blízký parkovací dům Domini Park. „I díky němu k nám zamíří víc lidí. Řidiči si už zvykli přes naši pasáž procházet a řada z nich se v našich podnicích ráda zastaví,“ doplnila.

Ve vyšších patrech paláce sídlí několik firem. Podle Evy, která v pasáži pracuje, právě zaměstnanci těchto podniků tvoří většinu návštěvníků. „Spousta lidí využívá Jaltu pouze jako průchod, moc se o místních obchodech neví. Přes den je uvnitř celkem mrtvo a klid, potkávám tady převážně jen lidi mířící do práce,“ sdělila.

Historie brněnského paláce Jalta



- Budova byla vystavěna v letech 1928–1929 podle návrhu Jaroslava Polívky. V jeho suterénu zahájilo provoz kino Bio Moderna.



- Od roku 1934 až do sametové revoluce patřila budova státu.



- V devadesátých letech byla ve vlastnictví České pojišťovny. V bývalém kinosále krátce fungoval hudební klub Babylon.



- V roce 2006 budovu odkoupilo město Brno. Podle původního záměru zde měly vzniknout kanceláře pro úředníky magistrátu.



- Budovu odkoupila v roce 2016 brněnská firma Premiere properties v čele s Richardem Salibou a Darinou Ryglovou.

O návštěvníky musela ze začátku svého fungování zabojovat i místní restaurace Srdcovka Jalta. „Začátek provozu byl trochu pomalejší. Chvíli trvalo, než lidé zjistili, že tady máme otevřenou restauraci. V současné době u nás nejvíc táhnou obědy, to je asi nejvytíženější období dne,“ uvedla provozní restaurace Petra Medková.

Pandemie koronaviru ovlivnila chod pasáže už na jaře, kdy musela být včetně kabaretu částečně uzavřená. „První vlna nás samozřejmě zasáhla. Nicméně přes léto jsme se vzpamatovali a i přes omezený program jsme měli pravidelnou návštěvnost,“ komentovala za vedení kabaretu Barbora Karchová. Nyní musí program upravit kvůli novým opatřením, která začala platit v pátek. „Nevzdáváme to. Snažíme se z možností, které nám vládní nařízení poskytují, vytěžit maximum,“ dodala.

V nejbližších dnech kabaret nabídne například improshow s Romanem Blumaierem a Sašou Stankovem nebo vystoupení rock'n'rollové kapely The 6 Fireballs. Oblíbenými lákadly jsou i akrobatická show Cirkusu Mefisto nebo vystoupení českých i zahraničních burleskních tanečnic.

Majitelé paláce chtějí pokračovat ve své snaze pasáž zviditelnit. „I přes současná vládní opatření se nechceme vzdát pořádání akcí pro naše návštěvníky. Stejně jako loni chceme lidem zpříjemnit v době adventu návštěvu pasáže vánoční výzdobou. Také s Helenou Konarovskou, která u nás provozuje obchod se spodním prádlem Le Chaton, plánujeme uspořádat módní přehlídku,“ nastínila Ryglová. Kromě toho chtějí do svých prostor nalákat organizátory dalších akcí, například bazarů.

Budova dnešního Paláce Jalta byla postavena ve dvacátých letech minulého století. Od třicátých let až do sametové revoluce byla ve vlastnictví státu. Na konci devadesátých let byla budova nevyužívaná a chátrala. Současný majitel Richard Saliba ji odkoupil od města Brna v roce 2016. Následovala nákladná rekonstrukce a slavnostní otevření pasáže na podzim 2019.