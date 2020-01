Památkáři zpřísní v nové zóně v centru Brna dohled

Podnikatel Dan Mádr vlastní už řadu let část domu ve Smetanově ulici v centru Brna. Zamýšlené vyhlášení památkové zóny, které bude znamenat přísnější dohled památkářů, mu nevadí. „Měl by to ale být rozumný kompromis mezi památkově chráněnými objekty v zóně a budovami, které se tam mohou dál rozvíjet,“ prohlásil Mádr.

Schodová ulice v Brně. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír