/FOTO, VIDEO/ V době nacistické okupace odvezly vlaky z Brna více než deset tisíc židů do koncentračního tábora Terezín. Mnoho z nich už se nevrátilo. Jejich tragické osudy připomíná památník na brněnském hlavním nádraží. Odhalila ho ve čtvrtek Židovská obec při zahájení festivalu Štetl Fest.

Památník na nádraží připomíná utrpení brněnských židů a jejich odvoz do Terezína. | Video: Marek Berčík

Památník je vysoký asi dva a půl metru a má znázorňovat koleje, které vedou do nebe. Nahoře je zakončený hvězdou. Architektem díla je umělec Tomáš Rusín. Na zemi kolem pomníku jsou namalovány stovky bílých stop, které mají odkazovat na lidi, kteří prošli nádražím a byli zavražděni v Terezíně. Ty tam jsou ale pouze dočasně a déšť by měl barvu z chodníku do pár dní smýt.

Kolemjdoucí si také mohou prohlédnout cedule u památníku, které popisují příběhy lidí, kteří přes brněnské nádraží do koncentračního tábora jeli a vrátili se.

MAREK BERČÍK