/DOBOVÉ FOTO, VIDEO/ Legendární sešity s linkami či čtverečky a nápisem „Až dosloužím, chci do sběru“ provázely školními léty několik generací žáků a studentů. Z brněnské Křenové ulice jich na pulty v Česku i v okolních zemích putuje ročně přes dvacet milionů. Letos slaví Papírny Brno výročí sedmdesát let od svého založení. Do budoucna plánují například nový formát sešitů.

Výročí brněnských papíren. | Foto: Papírny Brno