POZEMKY - Parcel je víc než 100. - Velké jsou přes 20 hektarů. - Nachází se v lokalitě černovické pískovny v Brně. - Černovice je Brno svěřilo do správy postupně v letech 1996 až 2017. - Nově je získá zpět do správy.

O konkrétním využití parcel představitelé Brna teprve rozhodnou. „Řešíme budoucí majetkoprávní uspořádání na Černovických terasách, konkrétně v lokalitě Pískovna Černovice. Proto potřebujeme množství pozemků, které můžeme nabídnout do směny či k prodeji. To je důvod, proč jsme navrhli a schválili jejich odnětí,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Roky na nich v městské části Černovice hospodaří zahrádkáři či myslivci. Ke své činnosti je využívá i tamní pískovna. Víc než stovka pozemků o výměře přes dvacet hektarů spadla nově do správy Brna. Jejich odnětí Černovicím nově schválili městští zastupitelé. Představitelé Brna uvažují o jejich směně či prodeji, aby v lokalitě vyřešili složité majetkoprávní vztahy.

Přes dvacet hektarů parcel v oblasti černovické pískovny se přesunulo do správy Brna. Jeho zástupci řeší vypořádání se soukromými vlastníky kvůli dalšímu rozvoji lokality.

