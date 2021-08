Podle Jany Panáčkové se rekonstrukce kupředu posouvá velmi pomalu. „Bohužel se tam už dost dlouhou dobu vůbec nic neděje,“ uvedla na sociální síti městské části Brno-střed.

Uzavřený park tam veřejně kritizuje i Roman Brauner. „Nevěřím, že by nešlo bezpečně oddělit staveniště od parku,“ napsal.

Podobné stížnosti se v poslední době množí. „Jsou to jednorázové dotazy místních, kteří bydlí poblíž. Píší je buď na facebook do zpráv, nebo posílají emaily. Ale není jich moc, bavíme se o jednotkách,“ zdůraznila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Park je podle ní zavřený především z bezpečnostních důvodů. „Na zhruba třetině jeho plochy je téměř sedmimetrová jáma a hrozí, že by tam někdo mohl spadnout. Navíc se zde pohybují poměrně velké stroje,“ sdělila.

Se správcem potrubí se úřad snaží domluvit na termínu dokončení. „Městská část se o kolektory nestará a stavbu nemůže přímo ovlivnit,“ upozornila. Doplnila, že se podle jejích informací práce zdržují, protože dodavatelská firma nemá dost zaměstnanců.

Kolektorovou síť mají na starost Brněnské vodárny a kanalizace. Jejich zástupci se včera redakci do uzávěrky k problému nevyjádřili.

Park je obehnán plotem a zábradlím, aby na staveniště nikdo nevstupoval. „Je možné, že občas někdo překoná bariéru a vstoupí tam. Masivně se to ale neděje,“ připustila mluvčí městské části Dobešová.

I přes zákaz tam včera seděl na nové lavičce penzista Stanislav Pexider. „Chodím sem téměř každý den, protože mě to doma nebaví a nechce se mi chodit do kopce do Denisových sadů nebo na Špilberk. Tento park mám nejblíže od domu. Bydlím v ulici Jircháře,“ řekl muž.

Parčík uprostřed konečné tramvajové desítky v minulosti nechvalně proslul skleněným pomníkem tří odbojů. Ten po prvních mrazech popraskal a nakonec musel být odstraněn.

