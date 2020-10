Při cestě do centra města raději využívá Brňan Filip Filla tramvaj. „Málokdy totiž auto nechám v parkovacím domě. Navíc situaci s parkováním nezlepšily ani modré zóny, které někde nesmyslně ubrali stání,“ sdělil. Usnadnit možnosti řidičům mají nové parkovací domy a parkoviště. Od pondělí využijí v režimu Park and Ride odstavnou plochu naproti Zetoru v Líšni.

Nové parkoviště Park and Ride u Zetoru v brněnské Líšni. | Foto: R. Matuszková

Jedná se o teprve druhé parkoviště tohoto typu ve městě. První funguje pět let u Ústředního hřbitova. Mají motivovat přijíždějící řidiče, aby na ploše na okraji města nechali auta a dál do středu města pokračovali hromadnou dopravou. Za první dvě hodiny tam lidé neplatí, poté za stání od dvou do dvanácti hodin dají dvacet korun.