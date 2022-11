Práce na obnově parku už sice skončily, veřejnosti ale začne sloužit nejdříve od března roku 2023. Obyvatelka městské části Jiřina Štědroňová se na to těší. „Znám to tady dobře, chodívala jsem do parku venčit psa. Líbí se mi, že tu vysadili nové stromy a keře. Park už nějakou dobu chátral, vylepšení bylo na místě,“ ocenila změny za jednapadesát milionů korun důchodkyně.