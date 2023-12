„Vydařená rekonstrukce parku na Moravském náměstí ukázala, že Brňany a Brňanky těší nová zelená veřejná prostranství doplněná o základní služby a že je hojně vyhledávají. V prstenci kolem historického centra by další takové místo mohlo už v následujících letech vzniknout kolem Domu umění. Jeho nová podoba vzešla začátkem roku z architektonicko-krajinářské soutěže a navrhl ji ateliér M2AU,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

S novým rokem začne hledání projektanta. „Ten pak na základě idejí ze soutěže připraví studii. Pokračovat budeme projektovou dokumentací, která zpřesní mimo jiné i dobu výstavby. V tuto chvíli předpokládáme, že investice překročí sto třicet milionů korun s daní. Samotné práce začnou nejdříve za tři roky,“ doplnil náměstek primátorky pro investice René Černý.

Terénní úpravy v blízkosti Domu umění objekt opticky propojí s parkem, ale také dovolí vybudování bezbariérového vstupu. „Vznikne zde i vodní prvek, mělká fontána s mlžícími tryskami, která bude alternativně fungovat jako zpevněná plocha, využívaná k pořádání kulturních akcí. Pro ty bude sloužit i nový hudební pavilon, který vybudujeme ve střední části parku,“ popsal náměstek pro životní prostředí Jaroslav Suchý.

Všechny stromy v parku čeká odborné ošetření. „Nové se objeví na místě dnešní zahrádky Zemanovy kavárny nebo u ulice Za Divadlem, kterou rovněž opravíme i se zřetelem k cyklistické dopravě,“ dodal Suchý.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: První dálkový let z brněnského letiště? Do Thajska zamířil velikán Dreamliner

Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák