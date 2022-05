První fáze zahrne zbourání pětice likusáků a úpravu prostoru do parkové podoby. Současný plot zmizí, nový bude až za upravenou plochou tak, aby ji oddělil od zbytky areálu techniky. „Náklady očekáváme do deseti milionů korun. Peníze máme připravené v našem rozpočtu," informoval ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Pro uskutečnění plánu na rozšíření parku na Kraví hoře půjde k zemi pět likusáků z období druhé světové války. Původně se přitom uvažovalo o zachování některých z nich. „Jsou ale ve špatném technickém stavu. Muselo by se do nich investovat, aby nespadly," poznamenal Dušek.

NÁJEMNÍCI V NEJISTOTĚ

Kvůli plánované demolici budov a přeměně území se v nejistotě ocitají současní nájemníci budov. Patří mezi ně například Lucie Daguerrová spoluvlastnící Studio Ventus, které se specializuje na zakázkovou výrobu. „Firma tady sídlí sedmadvacet let. Když jsme ji loni v říjnu s kolegyní kupovaly, bylo nám ústně od zástupců hvězdárny přislíbeno, že k zemi půjdou pouze první tři budovy a zbylé dvě se zachovají. Investovaly jsme proto tady do toho stovky tisíc a po půl roce nám to o nás bez nás někdo zbourá? Považuji to za obrovský podraz," prohlásila Daguerrová.

Dušek nájemníkům oznámil už před několika měsíci, že dostanou výpovědi. „Když nám rozhodnutí řekl, zůstaly jsme jako opařené. Před měsícem nám pak přišlo oznámení o tom, že od září dostaneme výpověď. Ale my nemáme kam jít, nájmy jsou dnes naprosto neúnosné a tím pádem to pro nás a spoustu firem zde sídlících bude naprosto likvidační," řekla Daguerrová.

První část projektu mají na hvězdárně nachystanou tak, aby mohli v nejbližší době požádat stavební úřad o povolení. Práce mají být pak hotové zhruba do roka. Až na výjimky se mají obejít bez kácení současných vzrostlých stromů.

MEZI KORUNAMI STROMŮ

Na hvězdárně počítají i s druhou částí záměru. Prozatím je ve fázi ideového návrhu. „Jeho podstatou je kruhová visutá promenáda, která v jednom místě navazuje na stávající terén, odkud se na ní dá vstoupit," řekl autor návrhu, architekt Martin Rudiš.

Prstenec s průměrem dvaačtyřiceti metrů a délkou 132 metrů mají obklopovat koruny stromů. Pod ním záměr počítá s občerstvením a posezením. „Procházka po této cestě ukáže park z jiného úhlu. Místo toho, aby se lidé dívali na stromy ze země, budou se procházet mezi jinak stěží dostupnými korunami stromů. Prstenec navíc nabídne výhled na východní část města," nastínil Dušek.

Náklady na druhou fázi, tedy vytvoření prstence, občerstvení, posezení a zázemí včetně toalet, nejsou podle Duška momentálně jasné. Oproti první části budou jistě vyšší. V případě sehnání peněz může být tato část hotová na přelomu příštího a přespříštího roku.

Chystané úpravy se dotknou pouze části areálu, který z většiny patří technice. Její zástupci už loni odmítli pozemky prodat městu. Prozatím je oddělí od nové části zpřístupněné Brňanům plot, do budoucna ale připadá v úvahu i jejich větší otevření. „Zabýváme se tím, jak s areálem dál. Zatím rozhodnutí nepadlo, ale bude se určitě vycházet i z technického stavu budov,“ sdělila kvestorka techniky Daniela Němcová.

ZÁMĚR NA MĚSTSKOU NEMOCNICI

Loni na jaře se objevil nečekaný záměr umístit do těchto místech novou městskou nemocnici. Připravovaný nový územní plán tam pro ni navrhl vymezit plochu, která je přitom dlouhodobě uvažovaná pro zeleň.

Proti se ale ostře postavili místní obyvatelé, zahrádkáři, představitelé Brna-středu i ředitel hvězdárny. S využitím svých pozemků pro tento účel nesouhlasili ani zástupci techniky. Představitelé města proto po kritice ze záměru vycouvali a plochu pro městskou nemocnici nakonec vymezili u řeky Svitavy v Komárově. „Věřím, že rozšíření parku bude znamenat konec úvah o zastavění plochy," zdůraznil Dušek.