Už za několik dní začne třeba stavba parkovacího domu s kapacitou 411 parkovacích míst na rohu Šumavské ulice a Veveří. „Je to dobré místo pro parkovací dům typu park and ride pro příjezd od Svitav. Odsud se pak dá pokračovat městskou hromadnou dopravou z Veveří či Kounicovy ulice," zmínil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Stavba má být hotová za čtrnáct měsíců.

Představitelé města plánují i stavbu dalších parkovacích budov, například v Bítešské ulici u univerzitního kampusu v Bohunicích má vzniknout na ploše nynějšího parkoviště. „Je tam plánovaná kapacita zhruba šest míst. Věřím, že na konci tohoto roku bychom mohli mít stavební povolení a za rok touto dobou budeme schopní začít stavbu," odhadl Kratochvíl.

Třeba pro Sázavskou je parkování v parkovacím domě příjemnější, než v modré zóně. „Je lepší si vytáhnout lístek a jít si ho zaplatit. Nemusím nikam zaklikávat SPZku. Prostě nahážu drobné nebo zaplatím kartou a hotovo," komentovala žena.

Nynější parkovací domy i ty, které mají v Brně v příštích letech vzniknout.

Také opoziční zastupitel Marek Lahoda si myslí, že parkovací domy jsou v Brně potřebné, ale zároveň podle něj není vhodné navyšovat celkový počet parkovacích míst ve městě. „Spíše je potřeba auta dostat z ulic do parkovacích domů, aby se v ulicích uvolnil prostor pro ostatní druhy dopravy. Ulice jsou nyní zaskládané auty a nemohou sloužit dopravě," sdělil Lahoda.

Pokud by se v širším centru počet parkovacích míst celkově navyšoval, povede to podle něj zase jen k růstu cest autem do města. „A to není to, co chceme," má jasno Lahoda.

Naopak kvitoval, že několik parkovacích domů vzniklo kolem historického jádra Brna. „Díky tomu se mohla některá parkovací místa zrušit, jako například na Moravském náměstí před Scalou," zmínil Lahoda.

Městská společnost Brněnské komunikace v současné době provozuje celkem tři parkovací domy, a to Domini Park v Husově, Pinki Park v Kopečné a River Park v Polní. Čtvrtým má být ten v Šumavské.

Některé stavby, které jsou v přípravě, naopak provází problémy. Například u parkovacího domu na Skořepce s kapacitou zhruba 230 míst, který vyroste v místě současného parkoviště, nyní podle Kratochvíla upravují projekt. „Měli jsme napadené územní povolení ze strany sousedů, reagovali jsme úpravou v dokumentaci," podotkl Kratochvíl. Žádost o společné povolení stavby úředníci předpokládají začátkem letošního dubna.

Příprava stavby parkovacího domu v Purkyňově ulici v Králově Poli je nyní pozastavená kvůli majetkoprávním sporům v dané lokalitě. „Snahou města je řízení k žádosti o územní rozhodnutí co nejdříve obnovit a pokračovat v přípravách projektu. Nyní nelze přesně určit, kdy by stavba mohla začít," podotkl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Předpokládaná kapacita parkovacího domu je 490 parkovacích míst.

Představitelé města hledají i další lokality, kde by mohly v budoucnu vzniknout další parkovací domy. „V současné době prověřujeme lokality Jemelkova, Žlutý kopec a Sportovní. Na vyhledávání dalších lokalit pracujeme zejména s ohledem na související výstavbu," informoval Poňuchálek.

Parkovací dům má ulevit také lidem v Novém Lískovci. Stát by měl u sběrného střediska mezi Oblou a Svážnou ulicí. „Pokud vše půjde dobře, mohla by stavba začít už na konci tohoto roku nebo v roce nadcházejícím," sdělil nedávno tamní místostarosta Michael Brázda. Budova určená k parkování vznikne také u Dětské nemocnice v Černých Polích. Bude pro 372 aut.

