Uvnitř domu lidé najdou 411 míst, venku dalších 202. „Stání tam bude v režimu modrých zón, spadne do návštěvnické zóny B. Momentálně tam mají rezidenti asi sto míst, takže se jim možnosti parkování rozšíří,“ sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V jedné části parkovacího domu vzniknou hromadné garáže, druhá poslouží pro veřejnou vybavenost. Na střeše zaparkuje dvaačtyřicet aut s pohonem na LPG či CNG, okolo prostor zatravní.

Součástí bude úprava parku před fakultou. Asfalt doplní nová zeleň, která nahradí stávající vegetaci.

Parkovací dům připravuje vedení města už několik let. Jeho výstavbu předpokládá za čtrnáct až šestnáct měsíců. Hotovo chce mít do závěru příštího roku. Náklady budou přibližně 315 miliony korun bez daně. Většinu uhradí i s pomocí úvěru městská firma Brněnské komunikace.

Úpravu prostoru včetně parku před fakultou uvítá například Brňan Martin Novotný. „Největší minusem pro řadu řidičů asi bude zařazení venkovní plochy do modrých zón. Dosud tam někteří parkuje hlavně proto, že je to na rozdíl od ulic v okolí zdarma,“ je přesvědčený.

Další parkovací domy mají vyrůst v Purkyňově, Jemelkově či na Skořepce. Jejich příprava není dál než v povolovacím procesu, nemají proto známý začátek výstavby. Víc jasno je u plánovaného objektu u Dětské nemocnice, který usnadní parkování rezidentů i lidem mířícím do zařízení. Vzniknout má do tří let.