Parkování v městské části je dlouhodobým problémem. Podle zástupců Občanského sdružení Královo Pole se ale nesmí řešit na úkor zeleně. „Mělo být provedeno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zástupci města se ale pokouší proces obejít. Počet stání v novém projektu domu snížili z původních 513 na 497. Je těsně pod zákonným limitem a nemusí tak projít posouzením,“ řekla za sdružení Barbora Valtrová.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkKvůli ochraně zahrádek i jejich okolí zaslali zástupci sdružení návrh brněnským radním na prohlášení území za významnou zeleň města Brna. Podpořili ho i peticí s třemi stovkami podpisů místních. Podle vyjádření zástupce spolku Petra Šulce se k návrhu zástupci úřadu dosud nevyjádřili.

Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek nesouhlasí. "Podnět byl na základě pokynu radních prověřen Odborem životního prostředí. Vzhledem k tomu, že jsou na daném území zahrádky pod nájemní smlouvou a všechny pozemky nejsou statutárního města Brna, není je možné do této kategorie zařadit. Žadatel byl o tomto informován telefonicky, písemnou odpověď nepožadoval," komentoval.

Na podzim měl spolek o plánované stavbě jednat s náměstkem brněnské primátorky Jiřím Olivou. „Přislíbil, že se počká na výstavbu parkovacího domu v Šumavské ulici. Ten vyroste v dostatečné vzdálenosti od bytové zástavby. Až potom radní vyhodnotí, jestli bude další parkovací dům v Purkyňově ulici potřeba,“ doplnil zástupce spolku Petr Šulc.

Zástupci magistrátu tvrdí, že stavba existenci zahrádek neohrozí. „Náletovou zeleň v okolí, kterou stavba zasáhne, nahradí nová výsadba. Příjezd k domu bude řešen nově vybudovaným sjezdem z Purkyňovy ulice,“ řekl mluvčí Poňuchálek.

Brněnští radní zvažují umístění dalšího parkovacího domu v blízkosti vlakového nádraží v Králově Poli. Uvedla to starostka městské části Karin Karasová. "Měl by nabídnout tři sta parkovacích stání. Byl by na velmi dobrém místě, s výbornou dopravní obslužností. Královopolské nádraží je významný dopravní uzel nejen pro vlaky, ale i pro městskou hromadnou dopravu. Do projektu vkládáme velké naděje," řekla.