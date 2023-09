Další řidič Petr Smejkal značení registruje jen do té míry, že k budově bývalé pošty nesmí odbočit. A to se nezměnilo ani po přestěhování pobočky. „Jelikož to u nádraží dobře znám, tak se na dopravní značení tolik nedívám. Nikdy jsem tu nemohl odbočit, a tak mě ani nenapadlo nad tím přemýšlet,“ řekl řidič.

Platnost zákazové značky v blízkosti bývalé pošty potvrdil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem. „Podle našich zkušeností i z posledních dnů na parkoviště stále vjíždějí vozidla České pošty. Neshody s ostatními řidiči jsme nezaznamenali, přestupků na tomto místě je v posledních týdnech naprosté minimum," podotkl Ghanem.

Budovu má ve vlastnictví soukromý majitel. „V současné době s novým majitelem objektu projednáváme novou organizaci dopravy,“ vysvětlil vzniklou situaci mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle mluvčího Poňuchálka se prostor před bývalou poštou změní. „Parkovací stání budou převedena do systému rezidentního parkování, zákazová značka pro vjezd bude odstraněna,“ informoval.

Další parkovací místa řidiči u brněnského hlavního nádraží přivítají. „Je škoda těch několika parkovacích míst před budovou bývalé pošty, které nyní nikdo nevyužívá,“ dodal Smejkal. Lidé nyní parkují například na placeném parkovišti u pátého a šestého nástupiště nebo na dalším placeném parkovišti u nádraží u Grandu.

Povolenku na parkování v blízkosti nádraží si musela sehnat například Olga Klusáčková. „Když jsem se rozhodla jezdit do práce autem, nejprve jsem musela řešit, kde budu parkovat. Nejvhodnější mi přišlo si sehnat povolení na stání vedle nádraží u zadních nástupišť. Kdyby se mi nepovedlo ho sehnat, nevím, kde bych parkovala. Nejspíš bych stále využívala hromadnou dopravu,“ sdělila.

Pobočka České pošty u hlavního nádraží skončila v polovině května. Svou filiálku přesunula do horních pater nedalekého obchodního domu Letmo, kde na návštěvníky čekají modernější prostory.